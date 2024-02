Alavanque sua carreira com IA: veja 3 possíveis caminhos para atuar na área

Segundo o Fórum Econômico Mundial, o especialista em inteligência artificial aparece em primeiro lugar na lista de profissões do futuro. Essa informação acende um alerta para os profissionais: é preciso encarar a IA como uma competência fundamental para se manterem atualizados no mercado.

No Brasil, o setor se mantém aquecido e o cenário pode ser animador para quem deseja impulsionar a carreira em diferentes setores. Uma pesquisa realizada pela IDC, empresa de inteligência de mercado, mostra que as empresas brasileiras são as que mais adotam a inteligência artificial (IA) na América Latina e o mercado de trabalho já reflete essa movimentação.

As posições de trabalho em IA, por exemplo, mais que triplicaram no país nos últimos dois anos, segundo o LinkedIn. Somente na plataforma é possível encontrar mais de 2 mil vagas abertas para posições relacionadas à inteligência artificial.

No entanto, também há oportunidades para quem não está inserido no contexto da tecnologia e deseja subir mais alguns degraus na carreira. À medida que a IA se torna mais acessível, mais profissionais podem assumir uma postura proativa de aprendizado das ferramentas, a fim de ajudar a fortalecer a cultura da empresa com relação ao uso da inteligência artificial em diferentes áreas, mostrando sua capacidade de se adaptar às novas ferramentas.

Um mar azul de possibilidades com a IA

A inteligência artificial é um campo multidisciplinar e por isso proporciona liberdade para que os profissionais transitem entre áreas e dividam a responsabilidade pela estratégia, implementação e aprendizado sobre a tecnologia.

Com tantas possibilidades, é natural que nem sempre os profissionais tenham consciência de todas as oportunidades que estão à sua frente. Para ajudar a clarear esse cenário, abaixo, elencamos três caminhos que podem ajudar qualquer pessoa a se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado.

Especialista em IA

Além de ser o profissional mais requisitado quando o assunto é inteligência artificial, um especialista em IA é responsável por projetar e implementar soluções com a tecnologia, a fim de resolver problemas específicos, otimizar processos e criar novas oportunidades em diversas áreas.

Para se tornar um especialista em IA é necessário buscar aprimoramento contínuo das habilidades técnicas, como aprendizado de máquina, ciência e análise de dados, e também das competências comportamentais.

Mentor de IA

Um mentor tem o papel de instruir, aconselhar e ensinar outras pessoas a partir de suas experiências. Neste caso, um mentor de IA, é o responsável por utilizar sua expertise para analisar o conhecimento dos membros de sua equipe sobre IA e dar suporte sobre sua utilização.

Essa abordagem visa garantir que profissionais de todos os níveis não se sintam ameaçados pela IA, mas sim respaldados e motivados a melhorar suas habilidades e competências para manusear a inteligência artificial.

Agente de mudança de IA

Atualmente existem milhares de ferramentas de IA, tornando humanamente impossível o domínio de todas elas. No entanto, é possível tornar-se expert em uma ferramenta-chave capaz de facilitar o desempenho de uma atividade ou setor em específico.

Dessa maneira, qualquer pessoa pode dedicar seu tempo em aprender e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas do time, dando início à uma transformação por meio da IA.

