Air Liquide abre vagas de trainee e aceita candidatos de qualquer curso

A Air Liquide, empresa francesa no setor de gases industriais, abriu as inscrições para o programa de trainee 2021. São 8 vagas no escritório de São Paulo, com início em home office e a possibilidade de uma experiência internacional.

A empresa abrirá as vagas também para o seu público interno, oferecendo a oportunidade aos estagiários prestes a se formar e outros funcionários. Para o programa, os candidatos devem ter se formado entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, mas todos os cursos serão aceitos.

O inglês avançado ou fluente é um pré-requisito, assim como a disponibilidade para viagens. Ao longo de dois anos, os trainees farão quatro rotações de área e ao menos duas serão em unidades do negócio. E os trainees que se destacarem terão a chance de fazer uma das rotações no exterior.

A previsão para contratação e início do programa é para março. A seleção terá etapas de testes online, dinâmicas de grupo e entrevista.

A empresa não divulga o salário, mas afirma que é compatível com o mercado. Entre os benefícios, os trainees terão assistência médica, odontológica, previdência privada, vale-refeiçao e seguro de vida.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro pelo site do 99jobs.