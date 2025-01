“Eu acredito na força de quem tem 50 anos ou mais. A experiência, a resiliência e a capacidade de adaptação dessas pessoas são ativos inestimáveis que o mercado precisa reconhecer.” É com essa convicção que Edna Vasselo Goldoni, fundadora do IVG (Instituto Vasselo Goldoni), instituição social que realiza programas de mentoria e inclusão de profissionais em diferentes fases de suas carreiras, anuncia o lançamento de um novo projeto social voltado para profissionais com mais de 50 anos. A iniciativa oferece mentoria gratuita no Brasil para recolocação no mercado de trabalho, em parceria com a Maturi e com apoio do Bradesco Seguros.

O programa, batizado de “Programa Carreira 50+”, foi criado para combater o etarismo e oferecer oportunidades reais para homens e mulheres que enfrentam dificuldades no mercado de trabalho devido à idade e que estejam . “Mais de 70% das empresas ainda têm preconceitos em contratar profissionais com mais de 50 anos, e a situação é ainda mais desafiadora para as mulheres,” afirma Goldoni.

A mentoria inclui 5 horas de orientação individual e uma jornada de 30 dias, com encontros e atividades voltadas ao fortalecimento de competências como autoconfiança, adaptação tecnológica e estratégias para processos seletivos. Além disso, o projeto pretende estimular o diálogo sobre a importância da diversidade etária no mercado.

Como participar do Programa Carreira 50+?

As inscrições começam no dia 6 de fevereiro de 2025, às 10h, e devem ser feitas no site oficial do Instituto Vasselo Goldoni.

Critérios para participação:

Ter 50 anos ou mais .

. Estar fora do mercado de trabalho .

. Possuir ensino superior completo .

. Contar com mais de 10 anos de experiência profissional .

. Ter como objetivo a recolocação profissional ou o empreendedorismo.

A origem do IVG

A origem do Instituto Vassoli Goldoni tem relação direta com a sua fundadora: Edna Vasselo Goldoni. Natural de uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde cresceu em uma família que valorizava a educação e o trabalho duro, Goldoni apostou inicialmente na carreira de Biomedicina, mas determinada a explorar outras possibilidades, Edna tomou uma decisão ousada: deixar sua formação de lado e mudar para São Paulo em busca de novas oportunidades. Foi na capital paulista que ela começou a trilhar um caminho desafiador no setor de vendas, enfrentando preconceitos por ser mulher em um mercado predominantemente masculino.

“Passei fome e frio, mas nunca desisti de acreditar na felicidade como o motor do sucesso”, conta.

O início no mundo do empreendedorismo ocorreu no segmento de seguros, uma área que, na época, oferecia poucos modelos femininos de inspiração. Foi na venda de seguros de vida, um dos produtos mais difíceis de comercializar, que ela desenvolveu habilidades como confiança, coragem e capacidade de construir relacionamentos.

Além de sua atuação como vendedora, Goldoni assumiu papéis de liderança, como diretora comercial da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP), onde ajudou a promover iniciativas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento de lideranças femininas.

"Liderar é inspirar. É fazer com que as pessoas acreditem nos seus sonhos e assumam o protagonismo da própria história. Senti a necessidade de levar esse apoio às mulheres”, afirma Goldoni que leva até hoje o pedido de sua mãe. “Ajude outras mulheres a encontrar o propósito na vida”.

Foi com essa inspiração que Goldoni teve a ideia de criar iniciativas que conectassem mulheres no mercado de trabalho, como o Encontro de Mulheres de Sucesso, evento que reunia CEOs e executivas para compartilhar histórias e inspirar outras profissionais.

“Eu queria que mais mulheres se inspirassem na força de uma outra mulher”, afirma Goldoni que criou esse primeiro evento para mulheres há 15 anos.

Os esforços para promover a “sororidade”, que é a união e apoio mútuo entre mulheres, começou a ganhar força no mercado. Mesmo no auge da carreira de seguros, Goldoni decidiu deixar o corporativo para empreender em um projeto social.

Foi assim que em 2017, ela criou o Semear Pérolas, programa que hoje mentora mulheres de diferentes níveis profissionais dentro e fora do Brasil.

“O colar de pérola que costumo distribuir com mulheres que passam pelo Instituto se tornou um símbolo do programa. É como um lembrete de que toda dor pode ser ressignificada e transformada em força e beleza”, afirma Goldoni.

O programa Semear Pérolas já distribuiu mais de 90 mil colares de pérolas em 13 países.

Novo ano, novas metas

Em 2025, além de mulheres, Goldoni busca realizar novos planos. Além de mulheres, o foco deste ano será ajudar a profissionais com 50 anos de idade ou mais a ingressar no mercado de trabalho.

“Se eu puder deixar um legado, que seja de coragem, sororidade e responsabilidade. Liderar é inspirar, e eu acredito que podemos mudar o mundo, com uma história por vez.”