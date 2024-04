Agulha no palheiro? Mercado bilionário busca profissional com esta habilidade rara

Da automação de processos a análise preditiva, as aplicações da IA estão revolucionando a maneira como as empresas operam e se relacionam com seus clientes. E, nesse contexto, o conhecimento em IA já não é mais visto apenas uma vantagem competitiva, mas como uma necessidade para profissionais que desejam liderar projetos inovadores e se destacar no mercado .

Para Miguel Lannes Fernandes, inventor digital e coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME , o movimento que acontece agora é semelhante ao que ocorreu no início da década de 1990, quando a primeira versão do Pacote Office foi lançada.

“As ferramentas entraram em praticamente todos os escritórios do mundo. Naquela época, dominá-las era considerado um grande diferencial no currículo, mas, com o tempo, foi se tornando quase que obrigatório. Considero que a gente esteja num momento parecido agora: a inteligência artificial é o novo Excel, o novo PowerPoint “, afirma Fernandez.

“Acredito que, no curto prazo, quem começar a usar IA vai se diferenciar pelo simples fato de estar usando – porque vai conseguir produzir mais coisas em menos tempo. Mas, à medida em que todo mundo começar a usar, as características específicas e subjetivas de cada um serão um diferencial na forma de realizar o trabalho.”, complementa.

Profissão do futuro? Não, profissão do presente

Mas ao passo em que o mercado de IA avança – e que as empresas buscam profissionais qualificados para ajudá-las nessa transição – a força de trabalho atual parece ainda não estar preparada para atender a essa demanda.

Para ter ideia, segundo a edição mais recente do relatório The Future of Jobs, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, estima-se que seis em cada dez trabalhadores precisarão de treinamento antes de 2027, sendo que apenas metade dos funcionários têm acesso a oportunidades de treinamento adequadas atualmente. O relatório destaca que a capacitação tecnológica, especialmente em IA e big data, se tornará cada vez mais importante nos próximos cinco anos.

O mesmo documento sugere, ainda, que a inteligência artificial deve ser adotada pela maioria (75%) das empresas pesquisadas, com 50% delas esperando que a IA gere crescimento de empregos e 25% prevendo que ela resultará em perda de empregos.

Estes números refletem não apenas a importância crescente da IA e a necessidade urgente de profissionais capacitados para impulsionar essa revolução tecnológica, mas também ajudam a desmistificar a ideia de que a inteligência artificial acabará com os empregos atuais.

“Os profissionais não serão substituídos pela inteligência artificial, mas por quem souber utilizá-la bem”, garante a diretora de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, Izabela Anholett.

“Daqui pra frente, absolutamente todos os tipos de negócios vão precisar incorporar a tecnologia para se manterem competitivas – e, para adotar a IA, as empresas vão precisar de talentos que dominem a tecnologia”, acrescenta.

Ciente dessa realidade, entre os dias 15 e 23 de abril, a executiva apresentará a série Carreira em Inteligência Artificial , um treinamento virtual e 100% gratuito que tem como principal objetivo capacitar profissionais de diferentes áreas de formação para utilizar ferramentas de IA no seu dia a dia.

