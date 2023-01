Agulha no palheiro? 55% das empresas brasileiras buscam este profissional para 2023

Um setor que movimenta cifras trilionárias, está presente em 85% das indústrias brasileiras e gera milhões de oportunidades de emprego todos os dias. Este é o mercado de ESG – sigla em inglês para environmental social and governance (governança ambiental, social e corporativa).

Mas isso não é novidade: já faz um tempo que o ESG é considerado fundamental para o sucesso das empresas na nova economia. Afinal, à medida em que os impactos das mudanças climáticas se evidenciam cada vez mais, cresce também a pressão de clientes e colaboradores pelo comprometimento das organizações com uma agenda mais verde e responsável.

Ainda no primeiro semestre deste ano, um relatório da SAP mostrou que os critérios ESG estavam presentes em quase 70% das empresas latino-americanas. Um levantamento mais recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou que, no Brasil, esse número é ainda mais expressivo: 85% das indústrias nacionais já iniciaram ou pretendem implementar a agenda ESG em suas operações. Ou seja: o setor, que promete movimentar mais de 50 trilhões de dólares até 2025, está mais aquecido do que nunca.

Mas nem tudo são flores. Isso porque a escassez de profissionais capazes de orientar e supervisionar iniciativas ambiental e socialmente responsáveis nas empresas também é grande – o que dificulta a implementação da agenda ESG no dia a dia das organizações. Para se ter ideia, de acordo com a edição mais recente do Guia Salarial Robert Half, resultado de uma pesquisa global com 300 executivos, mais da metade (55%) das empresas brasileiras considera que a falta de especialistas em ESG é uma das principais barreiras para estratégias ligadas ao tema hoje.

“O entendimento e a aplicabilidade de critérios ESG pelas empresas brasileiras é, cada vez mais, uma realidade. No entanto, algumas barreiras ainda existem, como a ausência de uma área dedicada ao tema e a falta de profissionais qualificados e especialistas no assunto” diz um trecho do documento.

Nesse cenário, a disputa pelos raros profissionais qualificados tem elevado os salários ofertados a patamares bem acima da média.

De olho na oportunidade que isso representa a profissionais de diferentes backgrounds que buscam por salários e cargos mais altos

Apresentado por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, o treinamento aborda desde assuntos mais básicos (como a definição do que é ESG) até reflexões aprofundadas sobre como o tema impacta o mercado e a economia global atualmente. Seu principal objetivo, no entanto, é mostrar aos participantes como começar a construir uma carreira na área – que tem levado profissionais a cargos de gestão em empresas e instituições milionárias.

Após assistirem aos quatro vídeos, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo.

