Agronegócio contrata: veja 6 cargos em alta com salários de até R$ 60 mil

Como um dos setores de maior crescimento na economia brasileira, o agronegócio também está criando oportunidades de emprego. Em 2020, houve um crescimento de 30% na contratação de executivos mais seniores, especialmente na área de finanças, segundo dados da Michael Page.

A consultoria de RH aponta que as contratações não foram impulsionadas apenas pelos resultados do setor no ano, mas por startups de tecnologia entrando em cena, as agrotechs e agrofintechs.

Segundo Stephano Dedini, gerente executivo da Michael Page, todo o setor tem trabalhado em iniciativas para melhorar a eficiência operacional e automação da produção. Ele destaca a introdução de inovações com uso de drones, parcerias para implementar infraestrutura de telecomunicação e iniciativas de e-commerce e marketplace nas vendas.

“Desta forma, o impacto é sistêmico no setor, fazendo com que grande parte das empresas e posições agora tenham um novo elemento para seguir seu desenvolvimento, a capacidade de olhar para iniciativas ligadas a novas tecnologias”, comenta ele.

Para o gerente, o cenário é ideal para a expansão de novos negócios e contratações de lideranças. “O Brasil tem tudo para ser um dos grandes protagonistas mundiais no desenvolvimento de tecnologias e melhoria de produtividade para o setor”, afirma Dedini.

“Para as cadeiras conectadas a tecnologia, o mix é maior ainda, pois o Brasil vive um boom de necessidade de profissionais da área. O agro está usando de backgrounds diferentes para construir sua nova base de profissionais do setor. O principal ponto aqui é a capacidade de entender a realidade do produtor no campo e traduzir as novas tecnologias de forma efetiva e aplicável na realidade deles”, diz o especialista.

Confira os seis cargos com mais demanda no agronegócio:

Coordenador de saúde, segurança e meio ambiente

O que faz: responsável pela estrutura de saúde, segurança e meio ambiente das empresas. Atua garantindo que a cultura de segurança seja seguida do mais alto nível até o chão de fábrica, capacitando e promovendo treinamentos. Nesse sentido assegurar que as normas e leis de meio ambiente sejam devidamente seguidas.

Perfil: experiência em liderança de equipes é obrigatório, pois irá contar com times maiores que 12 pessoas em diferentes áreas. Além disso, conhecimento nas principais normal regulamentadoras (NRs), atuação direta com o ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, conhecimento técnico, proativo e dinâmico.

Salário: de R$ 9 mil a R$ 13 mil

Coordenador de suprimentos

O que faz: responsável pela ligação entre as estratégias do setor de compras e o operacional. Esse profissional conduz as negociações e as buscas de novos fornecedores e alternativas no mercado para rentabilizar a verba da área. Também mantém interface com as áreas de produção e logística e planeja o fluxo de compras em curto, médio e longo prazo.

Perfil: realiza o mapeamento dos processos e normativas em compras e garante a padronização. Avalia curva ABC (categorização de estoque) e desempenho dos fornecedores. É responsável por negociar e garantir as métricas de eficiência em compras e o tempo desde o pedido até a entrega dos produtos ao cliente.

Salário: de R$ 9 mil a R$ 12 mil

Gerente de vendas em soluções

O que faz: gere a carteira de vendas de determinadas regiões e desenvolve novas soluções e produtos com o cliente, incluindo a gestão do time pela atuação de ponta (vendedores, representantes ou um time híbrido). É comum encontrar estruturas em que esse profissional é o ponto de relacionamento junto aos canais de distribuição, realizando a ponte com o fabricante, suporte as vendas, gestão por influência e suporte a treinamentos ao time do parceiro.

Perfil: profissionais com alta capacidade de liderança, boa comunicação e dinamismo. Na maioria dos casos, é requisito obrigatório formação acadêmica técnica na área, como Agronomia, Zootecnia e correlatas. Precisam ter a capacidade de transitar em ambientes corporativos, para o desenvolvimento de estratégias e vivenciar o agronegócio junto a pequenos produtores e trabalhar a aplicação de soluções no cliente.

Salário: de R$ 13 mil a R$16 mil (e remuneração variável)

Coordenador de crédito

O que faz: gere a estrutura de análises de crédito de clientes e fornecedores de alta complexidade, seguindo a política e os procedimentos de crédito. Possui alta interação com o corporativo e são responsáveis pela elaboração de análises financeiras e econômicas com o objetivo de conceder o limite de crédito solicitado.

Perfil: profissional deve possuir expertise em garantias, como hipoteca, penhor, finanças pessoais e CPR, além de excelentes habilidades socioemocionais para liderar especialistas e sêniores. Um diferencial é o inglês avançado e conhecimentos em sistemas de SAP e agrométrika.

Salário: R$ 9 mil e R$ 15 mil

Coordenador de silvicultura

O que faz: responsável pela gestão dos tratos silviculturais, com especialidade em melhoramento genético de mudas de madeiras nobres, nutrição de solos e combate às pragas. Deve também lançar novas tecnologias de medição dendrométricas e de mapeamento de inventários por meio de ferramentas automáticas e georreferenciáveis.

Perfil: liderança de equipes é obrigatório, boa comunicação e criatividade. Além disso, conhecimento técnico focado em Silvicultura, com experiência em desenvolvimento de novas tecnologias no setor florestal.

Salário: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

Diretor de relações com investidores

O que faz: responsável direto pelo relacionamento da empresa com o mercado. Normalmente é o profissional que tem acesso à realidade financeira da empresa, potenciais estratégias para alavancar resultados a curto prazo e sabe passar essa informação aos interessados.

Perfil: É importante para esse profissional conhecimento técnico em planejamento de áreas, como o planejamento financeiro ou a tesouraria. Além disso, competência na comunicação e relacionamento interpessoal é fundamental para o cargo. Com equipes mais enxutas do que outras estruturas de finanças, deve prezar mais por ter profissionais mais sêniores e experientes.

Salário: de R$ 30 mil a R$ 60 mil