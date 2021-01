Agilidade fora do escritório: como tirar proveito das metodologias ágeis mesmo com o time em home office

Quando a pandemia do coronavírus fez com que a direção da Meu Acerto, starutp mineira de renegociação de dívidas, determinasse que todo mundo passaria a trabalhar de casa, o líder de squad de marketing Pedro Colen, de 29 anos, se viu perante um desafio. Seu time opera utilizando metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, e com a mudança seria necessário adaptar uma série de rotinas. “Temos uma porção de rituais que fazíamos pessoalmente e, no começo, foi um pouco difícil todo mundo se acostumar com o ritmo e o formato que as coisas teriam virtualmente”, afirma.

Em pouco tempo, porém, as rotinas foram organizadas no novo padrão e o time logo começou a colher os benefícios da junção das metodologias ágeis com o trabalho remoto. “Uma vantagem que eu enxergo nessa combinação é o maior alinhamento e capacidade de correção de rota que os métodos ágeis proporcionam. Elementos como as rotinas e rituais, do Scrum, e a gestão visual, garantida pelo Kanban, ajudam muito a não perder o alinhamento, o que acontece muito facilmente quando as pessoas estão de casa”, diz Colen.

Apesar das vantagens percebidas, trazer os métodos ágeis para o dia a dia de um time quando o time não está por perto é uma missão com alguns desafios. Veja abaixo 4 dicas para implementar a agilidade mesmo com o time trabalhando em home office: