Advogado se torna milionário graças ao marketing digital

Nos últimos anos a internet mostrou toda sua força, criando verdadeiros impérios profissionais graças a uma só ferramenta: o marketing digital.

Desde meados dos anos 90, o mundo digital evoluiu e ditou como o mercado consome e se comporta. E até hoje continua determinando.

Isso se tornou ainda mais claro durante a pandemia do novo coronavírus, quando marcas precisaram investir exponencialmente em mídias online para sobreviver.

Sem contar a necessidade de aprender a vender no ambiente digital, fazer um novo tipo de marketing e contratar os profissionais certos para fazer isso acontecer.

Mas isso vale também para os profissionais que se reinventaram durante a pandemia.

Eles tiveram que aprender a:

construir uma estratégia de vendas;

aumentar a escala de negócios;

posicionar sua marca;

trabalhar com conversão direta e indireta;

utilizar técnicas e ferramentas digitais.

Por isso, saber se posicionar nesse mercado de forma eficaz e assertiva é a principal estratégia para quem deseja escalar um negócio digital nos dias de hoje.

Exemplo de sucesso com o marketing digital

Um exemplo de sucesso nessa jornada é do advogado Marcello Safe, que se tornou empresário de si próprio e em poucos meses começou a faturar milhões pela internet.

Aos 26 anos ele já devolveu o sonho de milhares de candidatos que foram injustamente eliminados em concursos públicos e, além disso, transformou o escritório de centenas de advogados que aplicaram seus métodos de gestão.

Em menos de um ano no setor de infoprodutos, trabalhando especificamente com marketing digital, gestão e vendas no ambiente jurídico, o advogado-empresário já contabiliza mais de mil advogados mentorados e já faturou R$ 4 milhões.

Formado em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva, Saffe é sócio fundador de escritório ao lado do sócio Giovanni Araújo, mentor e palestrante na Safe Editora e sócio da Safe Marketing.

"Meu objetivo era revolucionar o mercado jurídico e impactar cada vez mais a vida das pessoas que estão nele. Isso tudo trabalhando com foco em gestão, vendas e marketing para advogados", explica Saffe à EXAME.

Mesmo com os desafios e incertezas no começo da jornada de marketing digital, Marcello Safe jamais pensou em seguir por outro caminho.

"Desistir nunca foi uma opção. Nas dificuldades iniciais eu procurei meios de otimização", salientou.

Graças ao seu trabalho, já ganhou o prêmio Faixa Preta, após a conquista da Placa de 4M de faturamento na plataforma de venda de produtos digitais Kiwify.

Os próximos passos de Saffe continuarão guiados pelo marketing digital.

"Quero seguir impactando positivamente o maior número possível de pessoas, seja através da atuação na advocacia ou com seus cursos e mentorias. Além disso, quero aumentar a fraternidade jurídica e expandir minha agência de marketing digital", salienta o advogado.

Se você deseja sair na frente, se destacar no mercado e se tornar um expert em marketing digital, o MBA Executivo da EXAME Academy em Growth Marketing & Vendas Digitais é para você! Clique aqui e se inscreva!