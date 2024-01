Admissão: o que é, como fazer, documentos necessários

O processo de admissão de novos funcionários por parte das empresas é uma tarefa crucial para o seu desenvolvimento, uma vez que boas contratações reduzem chances de erros e tendem a deixar todos os colaboradores mais comprados com a empresa.

O que é admissão?

O processo de admissão nada mais é do que a formalização de uma contratação realizada pela empresa e que possui algumas etapas para ser possível o início do trabalhador, seja aquele contratado por meio de regime CLT ou por meio de contrato Pessoa Jurídica.

Esse procedimento é fundamental para o alinhamento entre os desejos da empresa quanto às necessidades de entrega que ela busca em um contratado e as possibilidades de atuação da pessoa contratada.

Por essa razão, o processo de admissão possui diversas etapas, que vão desde a decisão da abertura da vaga até a sua ocupação pelo profissional contratado.

Qual a importância do processo de admissão?

Quando se fala de contratação as empresas buscam, principalmente, aqueles profissionais que se encaixam como uma luva para as suas necessidades, entretanto esse processo não é tão simples e é crucial para os rumos da empresa, sendo necessário ocorrer os menores erros possíveis.

Para evitar os erros e não gerar custos adicionais à empresa, o processo de admissão deve ser muito bem formulado pela área de Recursos Humanos.

Nesse sentido, antes mesmo de começar a definir sobre a vaga, a empresa já deve possuir mapeado todo o processo que irá utilizar, facilitando a atuação dos funcionários inseridos na contratação.

Com um processo de admissão bem formulado e claro, as chances de erros na contratação e gastos desnecessários são reduzidos drasticamente.

Leia também:

Como funciona o processo de admissão ?

O processo de admissão tende a ser uma das etapas mais árduas em uma empresa e é uma tarefa que demanda muito conhecimento e técnica por parte da equipe de Recursos Humanos.

Todo o processo se inicia na definição da vaga, das principais qualificações e habilidades necessárias para ser possível se lançar no mercado de trabalho em busca de profissionais que se encaixam nas condições estabelecidas.

Dessa maneira, após realizar a primeira etapa e receber os currículos dos candidatos é necessário identificar e separar os principais candidatos para as entrevistas.

No momento da entrevista, o profissional de RH deve extrair o máximo de informações dos candidatos e ver se tudo aquilo que estava no currículo corresponde com a verdade.

Após todas as etapas de recrutamento, dentro do processo de admissão ainda é necessário realizar toda a recepção do novo funcionário para ambientá-lo à empresa e aos novos colegas de trabalho.

Em resumo, o processo de admissão segue os seguintes passos:

Recrutamento e seleção dos candidatos;

Escolha do melhor candidato que se encaixa nas necessidades da empresa para aquela posição;

Oficialização da contratação por meio de contrato de trabalho;

Integração do profissional com a sua nova equipe.

Quais são os principais tipos de contrato de trabalho?

Antes mesmo de criar a vaga e definir o público alvo para aquela posição, a empresa deve conhecer todas as formas disponíveis de contrato de trabalho na legislação vigente.

Contratos por tempo indeterminado

Nessa modalidade o funcionário que passou no processo de seleção firma um contrato onde não existe previsão de data para o fim de suas atividades na empresa.

Dessa forma, nessa modalidade de contrato o fim da prestação de serviços ocorre somente com a demissão, seja ela pleiteada pela empresa ou pelo funcionário.

Contrato de experiência

Normalmente, em todo o contrato de trabalho existe a previsão de um período de experiência para que a empresa e o funcionário tenham certeza da escolha realizada.

De forma geral esse período é de 90 dias, podendo até mesmo ser dividido em dois períodos, sendo um de 30 dias e outro de 60 dias.

Contrato temporário

Nesse caso, empresa e contratado estabelecem um período de no máximo 2 anos que podem ser prorrogados por mais dois anos onde o funcionário irá exercer as funções para as quais foi contratado.

Esse tipo de contrato está normalmente ligado a atividades de transição, que podem ser em virtude de aumento de demanda em um período do ano ou nos casos em que se faz necessário definir o período para entrega de um planejamento da empresa.

Contratos autônomos

Geralmente esse trabalhador atua de forma individual e independente, combinando com a empresa que está lhe contratando a entrega de um produto ou serviço, sem que haja vínculo empregatício.

Estágio

Provavelmente um dos mais conhecidos, o contrato de estágio, nada mais é do que um termo de compromisso entre empresa, estudante e faculdade, em que a empresa discrimina as atividades que serão realizadas pelo estagiário.

Mesmo não gerando vínculo empregatício, essa é uma das primeiras oportunidades de trabalhos para jovens na faculdade e precisam colocar seu conhecimento em prática.

Quais são os documentos obrigatórios para a admissão?

Após escolher o candidato perfeito para a vaga, é hora de consolidar todos os documentos necessários à formulação do contrato de trabalho e efetiva contratação do novo funcionário.

Dentre os principais documentos, pode-se citar:

CPF e RG; Título de eleitor; Atestado do exame admissional; Carteira de trabalho; Comprovante de endereço; Foto 3x4, geralmente para crachá; Certificados de conclusão de cursos presentes no currículo do candidato.

Com esses documentos a empresa e após o exame admissional, a empresa pode prosseguir com o processo de contratação.

Como funciona o exame admissional?

Após a seleção do candidato, antes de concluir o processo de admissão, as empresas solicitam o exame admissional.

Esse exame nada mais é do que uma avaliação básica do futuro contratado, onde são avaliadas algumas questões físicas e mentais.

Dentre os principais exames realizados estão a aferição da pressão arterial, batimentos cardíacos, preenchimento de formulário com hábitos e histórico de doenças e remédios.

O exame admissional tem por função definir a real aptidão daquele candidato para atuação na vaga e respalda a empresa, uma vez que demonstra se o candidato já possui ou não alguma doença, reduzindo as chances de processos trabalhistas.

Leia também: