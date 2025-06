‘Acredito que novos empregos surgirão’ diz CEO do Google DeepMind os novos empregos da IA

Em meio à aceleração da inteligência artificial no mercado de trabalho, o CEO do Google DeepMind, Demis Hassabis, defendeu que a tecnologia não significará apenas substituição de empregos, mas também a criação de novas oportunidades altamente qualificadas.

O executivo afirma que a IA “turbinará pessoas tecnicamente experientes” nos próximos cinco a dez anos. As informações são do Business Insider.

A importância do domínio técnico

Hassabis, que lidera uma das frentes mais avançadas do Google na pesquisa e desenvolvimento de IA, comparou a transformação atual à Revolução Industrial, mas destacou que, desta vez, os profissionais estão mais bem preparados.

"Acredito que novos empregos surgirão, novos empregos muito valiosos" afirmou o executivo

Ele vê a adaptabilidade humana como um dos principais trunfos para navegar esse momento de ruptura tecnológica.

O ponto central da fala de Hassabis foi a importância da formação técnica robusta. Se estivesse iniciando sua trajetória acadêmica hoje, ele ainda escolheria disciplinas STEM — ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Para ele, compreender os fundamentos de áreas como matemática, física e ciência da computação é essencial para quem deseja entender como os sistemas de IA funcionam “por dentro”.

Essa orientação reforça a ideia de que, na nova economia digital, entender a lógica das máquinas será tão importante quanto saber usá-las.

