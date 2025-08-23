Carreira

‘Aceite o fracasso’: veja conselho de uma robô de inteligência artificial para futuros profissionais

Robô Sophia foi a oradora de formatura e aconselhou jovens a abraçar o aprendizado ao longo da vida, perseguir suas paixões e assumir riscos

(Reprodução/Getty Images)

(Reprodução/Getty Images)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 05h00.

Uma robô chamada Sophia, gerida por inteligência artificial, foi a oradora da formatura de uma turma da Universidade D’Youville, em Buffalo, Nova Iorque. 

Escolher uma androide para a ocasião foi uma decisão ousada, mas vista com bons olhos por Lorrie Clemo, presidente da instituição de ensino. "Queríamos mostrar a importância e o potencial da tecnologia para, de fato, enriquecer a experiência humana", disse ele, em uma entrevista para o The New York Times.

 Por R$ 37 e certificado de participação, Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios está com inscrições abertas; garanta sua vaga aqui

Essa não é a primeira vez que a robô discursa em público. Em 2017, Sophia apresentou uma palestra para a Assembleia Geral das Nações Unidas sobre os benefícios da inteligência artificial para a humanidade. Na ocasião, a robô afirmou que a IA "é boa para o mundo e ajuda as pessoas de várias maneiras".

Seis anos depois – e ainda sem possuir nenhuma vivência de experiências humanas –, a robô compartilhou conselhos para os formandos de D’Youville. Apesar de muitos clichês e sem fugir dos discursos genéricos de formaturas, as recomendações da robô podem guiar os jovens talentos no começo de suas trajetórias profissionais. Veja, a seguir, quais são os ensinamentos da robô.

'Assuma riscos', aconselhou Sophia

“Abrace o aprendizado ao longo da vida”, disse Sophia durante a celebração que reuniu estudantes, seus familiares e membros da universidade. “Seja adaptável, persiga suas paixões, assuma riscos, promova conexões significativas, cause um impacto positivo e acredite em si mesmo”, completou ela.

Aceitar o fracasso e aprender com os erros foi outra recomendação da robô humanoide. “O fracasso é frequentemente visto como uma parte essencial do processo de aprendizagem humana e do crescimento pessoal”, afirmou.

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME

