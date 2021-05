ACE oferece curso gratuito para capacitar profissionais do futuro

A ACE está com as inscrições abertas para a segunda edição do Innovation Academy, um programa totalmente gratuito para desenvolver competências em alta no mercado de trabalho.

A primeira edição do programa teve mais de 2 mil inscritos e selecionou 40 alunos. Neste ano, o público-alvo é o profissional de tecnologia que busca experiência com metodologias ágeis e desenvolver habilidades técnicas e comportamentais.

Sediada em São Paulo, a ACE foi fundada em 2012 por Mike Ajnsztajn e Pedro Waengertner e é uma consultoria dedicada à inovação em grandes empresas e em startups. A empresa também faz parte da joint venture com a Exame que formou a Future Dojo, escola virtual de habilidades a empregos do futuro.

Segundo Waengertner, um dos desafios do setor é a falta de profissionais qualificados. “Especialmente com a aceleração da digitalização impulsionada pela pandemia. Essa transformação traz novas possibilidades e carreiras, no entanto, também vem com novas exigências e alta qualificação. Como agentes de inovação, também tomamos a frente para formar esses profissionais”, afirma.

Para 2021, a habilidade mais procurada em candidatos é o trabalho em equipe, de acordo com a Catho. E essa competência foi impulsionada pela aceleração de adoção de processos ágeis nas empresas.

No curso, os participantes passarão por trilhas de negócios em Tech, prototipação e MVP e soft skills (as habilidades comportamentais) com atividades práticas e debates de cases. As três aulas consecutivas têm início em 1 de junho.

Após a conclusão das aulas, os participantes podem receber uma proposta de emprego da ACE.

Os interessados no curso devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que termina na sexta-feira, dia 28 de maio. É necessário acessar o site do programa e preencher o formulário. Os selecionados receberão confirmação por e-mail.

