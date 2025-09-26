A virada que fez jovem de 30 anos faturar US$ 300 mil sem ser médica: ‘Superei expectativas’

Um planejamento financeiro sólido, somado a decisões profissionais bem calculadas, levou Chabely Rodriguez, Auxiliar de Anestesia de 30 anos, a alcançar um rendimento anual de mais de US$ 300 mil, cerca de R$ 1,6 milhão.

Formada em anestesiologia com mestrado, Chabely escolheu um caminho pouco convencional e optou por uma carreira técnica de alta demanda e remuneração expressiva.

Aprenda como tomar decisões profissionais calculadas que multiplicam ganhos de US$ 200 mil para US$ 300 mil anuais. Desenvolva essa competência no Pré-MBA de Finanças Corporativas da EXAME Saint Paul por R$ 37

Em 2024, trocou o regime de contratação fixa por um modelo de prestação de serviço itinerante, uma escolha estratégica que potencializou seus ganhos e sua liberdade geográfica. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Modelo de remuneração flexível como ferramenta de crescimento

Mesmo antes da mudança de modelo profissional, Rodriguez já havia alcançado salários anuais na casa dos US$ 200 mil trabalhando em jornada integral com adicionais por horas extras.

Mas foi ao adotar o formato de contrato por demanda que seus ganhos ultrapassaram a marca dos US$ 300 mil, com potencial de chegar a US$ 500 mil por ano caso decidisse retomar a rotina intensa de turnos extras.

Essa mudança reflete uma escolha consciente de controle financeiro e emocional.

"Quero ganhar mais dinheiro, mas não quero me esgotar no caminho" Chabely Rodriguez, Auxiliar de Anestesia

Ela reduziu a carga de trabalho semanal para 40 horas, o que demonstra uma compreensão de que crescimento sustentável também envolve equilíbrio e saúde mental.

Investimento, liquidez e liberdade geográfica

Com uma mentalidade financeira bem estruturada, Chabely alocou 40% da sua renda bruta em investimentos. A decisão permitiu que ela atingisse a marca de US$ 500 mil investidos.

Saiba como alocar percentuais estratégicos da renda para atingir US$ 500 mil investidos e segurança financeira. Inscreva-se por R$ 37 neste treinamento e conheça o mundo das finanças corporativas

Ao comentar o avanço expressivo de seu patrimônio, Chabely afirmou:

“Superei minhas expectativas ao longo do caminho. Isso foi muito bom, e sinto que isso me tornou uma pessoa mais feliz e tranquila, mais segura, mais confiante.”

Renda alta com responsabilidade: o impacto das escolhas técnicas

O sucesso de Rodriguez joga luz sobre o valor da especialização técnica aliada à visão financeira. Em vez de apostar em uma formação tradicional de alto custo e longo prazo, ela optou por uma qualificação que oferece alto retorno sobre o investimento, rápida empregabilidade e autonomia profissional.

A leitura do mercado de trabalho, o investimento em habilidades técnicas e a administração pessoal das finanças são competências essenciais para quem deseja escalar profissionalmente, e também são pilares das boas práticas de gestão nas finanças corporativas.

De olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Domine competências para estruturar empresas que combinam propósito autêntico com performance financeira atrativa para aquisições estratégicas no Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME Saint Paul por R$ 37