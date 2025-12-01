'A tecnologia é rápida, mas o filtro tem que ser seu', diz arquiteta sobre uso de IA nos negócios

Gabriela Drago tem 38 anos, é arquiteta, empresária e uma profissional que aprendeu a conciliar estética, técnica e estratégia.

À frente de um escritório de arquitetura e de uma marcenaria própria há mais de uma década, ela decidiu ir além da prancheta e mergulhar no universo da inteligência artificial, buscando novas ferramentas para aperfeiçoar sua gestão.

A trajetória de Gabriela começa na hotelaria, passa pelo design de interiores e encontra seu eixo na arquitetura. Depois de atuar em grandes empresas do setor, optou por empreender e construir sua própria estrutura de negócios.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Ao engravidar, trocou a estabilidade do mercado corporativo pelo desafio da autonomia e fundou um escritório com uma sócia. Após alguns anos com uma estrutura, e processos sólidos e bem definidos, decidiu ingressar em uma nova estrutura de negócios, visando novos desafios pessoais, e, ao mesmo tempo visando auxiliar uma deficiência existente no mercado de atuação. Neste momento deu vida à marcenaria, uma empresa familiar composta por mais três sócios. O resultado final foi criar duas operações complementares, mas com necessidades distintas.

Gestão como pilar: onde IA e arquitetura se encontram

Com o passar dos anos, Gabriela percebeu que a gestão — e não apenas o talento criativo — era o principal diferencial competitivo de suas empresas. O interesse pela administração cresceu, assim como o volume de leituras e estudos sobre liderança, processos e eficiência. Foi nesse contexto que a inteligência artificial entrou no radar.

“Só leio sobre gestão. E quando comecei a pesquisar sobre IA, percebi que não sabia exatamente o que era. Comecei a buscar conteúdos mais técnicos para entender como poderia aplicar as ferramentas no meu dia a dia”, conta. A busca levou Gabriela até o MBA em Inteligência Artificial da Exame | Saint Paul um curso que superou as expectativas ao ir além da simples aplicação de ferramentas.

“Você entra achando que vai aprender a usar as plataformas disponíveis, mas acabamos compreendendo toda a base que sustenta a IA. Isso me encantou” Gabriela Drago

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Ferramentas, sim, mas com senso crítico

Durante o curso, Gabriela aprendeu que dominar IA não é só saber quais plataformas usar, mas entender como elas funcionam, o que oferecem e, principalmente, como filtrar o que faz sentido para o seu negócio.

“Você precisa saber a sua real necessidade, e na maioria das vezes nem temos a clareza da problemática que gostaríamos de solucionar com a IA, para realmente conseguirmos incorporá-la com eficiência no nosso dia a dia. A IA não vai substituir o que você faz, mas vai facilitar as tarefas operacionais do dia a dia, enquanto as tarefas decisórias ainda ficam a cargo dos gestores. E para isso, você precisa entender com clareza o seu próprio trabalho e objetivos”, avalia.

Na prática, Gabriela incorporou plataformas como o Gamma, voltado à criação de apresentações, além de ferramentas de renderização e geração de imagens que agilizam entregas visuais e processos criativos.

A marcenaria, por exemplo, se beneficia dessas soluções para apresentar ideias ao cliente com mais clareza, reduzindo erros e economizando tempo, um ganho direto em eficiência operacional.

Networking, liderança e o papel do time

Além do conteúdo técnico, Gabriela destaca o valor do encontro presencial do MBA. “Ver o professor ao vivo, tirar dúvidas na hora, conversar com colegas de diferentes áreas… tudo isso enriquece. Às vezes a dúvida de alguém é a mesma que a sua. Esse contato humano é essencial”, ela conta.

Tanto que, mesmo antes de concluir o MBA de Inteligência Artificial, Gabriela já escolheu a próxima etapa: a formação em Liderança — e a decisão não veio por acaso.

“Me preocupo muito com quem trabalha comigo. Acredito que o time é reflexo do líder. Se o ambiente é saudável, com espaço para autonomia e criatividade, isso impacta diretamente nos resultados da empresa”, Gabriela afirma.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL