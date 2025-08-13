A sequência de dois passos que faz o ChatGPT gerar ideias de negócios originais

Photo illustration showing ChatGPT and OpenAI research laboratory logo and inscription at a mobile phone smartphone screen with a blurry background. Open AI is an app using artificial intelligence technology. Italy is the first European country to ban and block the robot Chat GPT application and website. ChatGPT is an artificial-intelligence (AI) chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022 using reinforcement learning techniques both from machine and human feedback. Amsterdam, the Netherlands on April 1, 2023 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15h53.
Você já pediu ao ChatGPT uma ideia de negócio e recebeu respostas genéricas, parecidas com qualquer lista que se encontra no Google?
Isso acontece porque a maioria das pessoas escreve prompts de forma linear, pedindo a solução direto de cara.
Uma abordagem mais estratégica — e que aumenta a qualidade e originalidade das respostas — é dividir o comando em duas etapas: primeiro, pedir uma análise profunda do contexto; depois, solicitar que a IA crie ideias com base nessa análise.
Esse método “em camadas” transforma a IA em um consultor mais próximo da realidade do mercado e pode ser aplicado para qualquer setor.
O segredo está em desacelerar o processo da IA. Quando você pede primeiro uma análise detalhada — considerando desafios, tendências e oportunidades — o ChatGPT “pensa” melhor antes de responder.
Na segunda etapa, ele usa essa base para criar ideias mais personalizadas, relevantes e criativas.
Essa estrutura ativa dois modos de raciocínio do modelo: análise crítica e geração criativa. Na prática, isso faz com que o resultado seja muito mais útil para quem quer criar negócios originais e aplicáveis.
Passo 1: “Atue como consultor de negócios especializado em varejo e tecnologia. Liste os principais problemas e oportunidades para uso de IA no varejo brasileiro.”
Passo 2: “Com base nessa análise, crie 5 ideias de negócios inovadoras que aproveitem IA no setor e ainda não estejam saturadas.”
Passo 1: “Atue como consultor de negócios especializado em alimentação saudável e sustentável. Descreva as tendências e desafios para empreendedores dessa área no Brasil.”
Passo 2: “A partir dessa análise, apresente 5 ideias de negócios sustentáveis para crescer nos próximos 3 anos, detalhando o diferencial competitivo.”
Passo 1: “Atue como consultor especializado em educação corporativa. Analise problemas e oportunidades do mercado de cursos online para profissionais no Brasil.”
Passo 2: “Com base nessa análise, sugira 5 ideias de negócios digitais com alto valor agregado e potencial de escala.”
