A pressão não precisa te travar: esses são o 4 segredos dos líderes que tomam decisões certeiras

Em situações de alta pressão, a diferença entre um bom e um mau resultado costuma estar na forma como o líder lida com as próprias emoções

Man hand holding lightbulb with learning educate which for mind, creative, idea, innovation, motivation planning development leadership and customer target group concept. (AdobeStock/Divulgação)

Luana Cataldi
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13h56.

Tomar decisões rápidas e eficazes é uma das habilidades mais exigidas de quem ocupa cargos de liderança. Em momentos de crise ou sob forte cobrança, a inteligência emocional se torna essencial para manter a clareza e evitar decisões impulsivas.

Competências como autocontrole emocional e atenção plena (mindfulness) ajudam líderes a pensar de forma racional e estratégica mesmo sob estresse. A seguir, confira quatro segredos que tornam as decisões dos líderes mais assertivas quando estão sob pressão.As informações foram retiradas do site Core Factors.

1. O desafio de decidir sob pressão

Ambientes corporativos costumam ser marcados por prazos curtos, incertezas e conflitos. Quando o estresse toma conta, a tendência é agir de forma reativa. 

Líderes com alta inteligência emocional conseguem controlar as emoções, manter o foco e decidir com base em dados e objetivos, não em impulsos momentâneos.

2. Autocontrole emocional

Essa habilidade permite separar a reação emocional da decisão racional. Em contextos de alta cobrança, o autocontrole evita que sentimentos como raiva, ansiedade ou frustração interfiram na clareza mental. 

Líderes emocionalmente equilibrados mantêm a calma, analisam alternativas com objetividade e tomam decisões mais acertadas.

3. Mindfulness e foco

A prática da atenção plena ajuda o líder a permanecer presente e consciente do momento, sem se deixar dominar por pressões externas. Essa presença melhora o foco, amplia a percepção e reduz erros causados por distrações ou sobrecarga mental. 

Além disso, o mindfulness favorece o equilíbrio emocional, fortalecendo a resiliência diante de situações imprevisíveis.

4. Estratégia com empatia

A inteligência emocional não apenas melhora a performance individual, mas também ajuda o líder a considerar os impactos humanos de suas escolhas. 

Decisões mais empáticas fortalecem a confiança da equipe, aumentam o engajamento e criam um ambiente de trabalho mais colaborativo e sustentável.

