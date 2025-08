A pior palavra para usar com IA criativa — e por que ela bloqueia boas respostas

Se você já digitou algo como “me dê ideias de título”, “quais ideias você tem para meu negócio?” ou “traga ideias de conteúdo”, é bem provável que tenha recebido respostas genéricas, previsíveis e repetitivas.

Isso acontece por um motivo técnico: a palavra “ideias” é extremamente ampla e vaga — e modelos como o ChatGPT ou o Claude são orientados por contexto.

Quando a instrução não define um objetivo claro, um estilo, um público ou um parâmetro de avaliação, o modelo tende a recorrer à média: aquilo que funciona para todo mundo, mas impressiona ninguém.

Palavras genéricas demais ativam os chamados default patterns da IA — ou seja, padrões de resposta baseados no que é mais comum nos dados de treinamento.

Como reformular o pedido para destravar criatividade de verdade

Se quiser respostas criativas e sob medida, troque “ideias” por descrições mais direcionadas e provocativas. Por exemplo:

Em vez de: “Me dê ideias de vídeos curtos sobre finanças”

Use: “Crie roteiros de vídeos curtos e provocativos que expliquem um erro comum de finanças pessoais, em tom descontraído, para jovens de 20 a 30 anos.” Em vez de: “Quero ideias para posts de LinkedIn”

Use: “Crie 3 exemplos de posts curtos para LinkedIn que soem como histórias reais e demonstrem autoridade sem autopromoção.” Em vez de: “Quais ideias para nomes de startup?”

Use: “Liste 5 nomes de marca com som forte e conceito moderno para uma startup de IA que ajuda professores a criar aulas gamificadas.”

Perceba o padrão: quanto mais específica é a missão, mais a IA “se compromete” com uma linha criativa — e quanto menos espaço você deixa para a ambiguidade, mais originais são as sugestões.

Evite a armadilha da palavra “ideias”

“Ideias” é uma palavra que desliga o cérebro da IA. Ela sinaliza que você quer algo “aberto”, mas não diz como, para quem, com que tom, com que objetivo, e isso afeta drasticamente a qualidade das respostas criativas.

No lugar de pedir por ideias, peça por:

Alternativas criativas com contexto

Exemplos de algo que funcione em um cenário específico

Soluções com base em casos reais

Estruturas de algo que já deu certo (ou errado)

