A pergunta que revela os líderes em entrevistas: ‘Qual é o seu feedback negativo mais comum?’

Em um mercado onde startups se expandem com times enxutos e operações ágeis, a habilidade de um líder em identificar rapidamente o perfil comportamental de um candidato tornou-se uma competência essencial.

É o que faz Katie Sturino, fundadora da Megababe — marca de produtos de cuidados corporais com ingredientes limpos — ao conduzir entrevistas com um critério inusitado, mas revelador:

“Qual é o feedback negativo mais consistente que você recebe?”

A pergunta vai direto ao ponto e, segundo Sturino, tem um objetivo claro: entender onde o candidato mais falha.

Para ela, admitir fraquezas não é apenas um exercício de vulnerabilidade, mas uma necessidade operacional.

Tome decisões com um líder de alta performance: esse treinamento da EXAME + Saint Paul vai ensinar como aprimorar habilidades de gestão e tornar-se um líder de alta performance nas empresas. Tudo isso por apenas R$ 37. Garanta uma vaga aqui

Em uma empresa com apenas 11 funcionários, como é o caso da Megababe, não há espaço para zonas de sombra.

“Você não pode se esconder em uma empresa pequena”, afirma. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Liderança que prepara, não pune

O que diferencia a abordagem de Sturino é o fato de ela não querer mapear fraquezas para descartar candidatos — mas sim para integrá-los de forma mais assertiva e eficiente.

“Preciso saber, na retaguarda, com o que mais vou lidar e como podemos ajudar você a melhorar nisso. Não tenho medo disso”, diz a fundadora.

Essa é uma prática que tem ganhado tração entre lideranças modernas: a valorização do autoconhecimento como pré-requisito de atuação.

Ao entender as limitações do colaborador, o líder pode ajustar expectativas, dividir responsabilidades de forma mais inteligente e oferecer apoio pontual no desenvolvimento de habilidades.

O que se espera de um líder hoje

A prática adotada por Sturino representa uma virada de chave no que se espera de um líder: não apenas alguém que gerencie processos, mas que saiba construir times sólidos e resilientes a partir de relações de confiança.

Num ambiente onde poucos fazem muito, o preparo emocional se torna tão importante quanto a habilidade técnica.

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isso significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.