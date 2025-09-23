A pergunta número 1 que executiva sempre faz a candidatos: 'Busco quem está no mundo para vencer'

Durante o evento Elevate, promovido pela plataforma Monday.com, Corinne Sklar, vice-presidente e diretora-gerente da área de soluções da Salesforce na IBM, revelou qual é a sua pergunta preferida em processos seletivos:

“Como você ganhou dinheiro pela primeira vez?”

A executiva afirma que já entrevistou milhares de candidatos ao longo de sua carreira e que essa pergunta simples é uma das formas mais eficazes de identificar profissionais com espírito de liderança.

“Procuro pessoas que não vão pedir permissão. Elas vão conduzir sua própria estratégia”, afirmou para o Business Insider.

Por que ela faz essa pergunta?

Antes de chegar à IBM, Sklar foi diretora de marketing da consultoria Bluewolf, adquirida pela própria IBM em 2016. Desde então, passou a liderar grandes equipes e processos de transformação digital na companhia.

A pergunta, segundo ela, ajuda a perceber se o candidato tem iniciativa e senso de responsabilidade desde cedo — algo que, para cargos de gestão, é mais importante do que títulos ou experiências tradicionais.

Sklar lembra de candidatos que contaram histórias inusitadas, como um que começou a trabalhar ainda na infância, fazendo entrega de jornais. Em comum, essas respostas mostram disposição para o trabalho, criatividade e autonomia. “Estou buscando quem está no mundo para vencer”, afirmou.

'Sempre quis ser uma pessoa de negócios', diz ela

O interesse por esse tipo de perfil vem da própria trajetória de Sklar. Aos sete anos, ela já vendia marcadores de página feitos em papel-cartão por 25 centavos durante o Halloween. Q

uando uma cliente reclamou da qualidade, ela sugeriu laminar os marcadores por 50 centavos. “Sempre quis ser uma pessoa de negócios”, disse. “E sempre fui do tipo que faz as coisas acontecerem. Meu pai era empresário.”

Uma lição de liderança

No contexto de liderança e gestão, essa abordagem é especialmente relevante. Em vez de seguir um roteiro pronto, espera-se que gestores assumam a frente, proponham caminhos e saibam mobilizar equipes mesmo diante da incerteza. A habilidade de agir sem esperar por ordens formais passou a ser um diferencial competitivo.

A pergunta de Sklar não mede apenas memória ou criatividade: ela revela como um profissional enxerga o trabalho, o valor do esforço próprio e a capacidade de empreender — mesmo dentro de grandes estruturas corporativas.

Em um cenário onde o perfil do líder está em transformação, ser capaz de tomar decisões com base na própria iniciativa pode ser o que separa um bom gestor de um gestor essencial.

