A paixão desses amigos por animais criou um negócio que ‘decolou imediatamente’ e já vale US$ 2,3 mi

Amigos de infância criaram creche para cães em Nova York e transformaram um negócio paralelo em um império pet milionário

(HappyTails/Reprodução)

Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15h38.

Última atualização em 29 de setembro de 2025 às 16h06.

Durante a pandemia, os amigos de infância Teddy Tawil e Irving Fallas perceberam uma mudança no comportamento de seus próprios cães: animais entediados, donos sobrecarregados e pouca interação. 

Dessa observação nasceu a ideia de criar a Happy Tails, inicialmente uma creche móvel que levava os animais de estimação para trilhas e atividades fora da cidade.

O projeto começou de forma simples, mas o conceito inovador de um “ônibus escolar para cães” logo conquistou donos de pets em Nova York. A alta demanda permitiu expandir rapidamente a frota para três vans e garantiu receita consistente acima de US$ 30 mil por mês. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Crescimento e desafios financeiros

O verdadeiro salto ocorreu com a transição para um espaço físico, com uma estrutura que inclui área de recreação equipada com obstáculos, lounges, pontos de venda de acessórios premium e até estações de banho self-service. Em apenas dois meses, a unidade registrou crescimento de 120% na receita.

Essa migração, no entanto, exigiu investimentos adicionais e disciplina financeira. Separar finanças pessoais das do negócio tornou-se um aprendizado fundamental para os fundadores. 

Segundo Fallas, não ter criado uma linha telefônica exclusiva para clientes desde o início foi um erro que mostrou a importância de distinguir a vida pessoal da operação empresarial.

Estratégia de expansão com receita antecipada

Outro fator de sucesso foi a estratégia de pré-venda de assinaturas e engajamento digital antes da abertura oficial. Isso garantiu capital de giro inicial, reduziu riscos e criou uma comunidade fiel antes mesmo de a loja física operar.

Tawil destaca que o lançamento no inverno também foi estratégico: em meio ao frio de Nova York, os donos buscavam alternativas seguras e confortáveis para manter os cães ativos, demanda que a Happy Tails soube atender com precisão.

Estruture lançamentos com capital antecipado e disciplina operacional

O crescimento da Happy Tails de side hustle para negócio de US$ 2,3 milhões demonstra como estratégias de pré-venda combinadas com disciplina na separação de finanças podem acelerar expansão enquanto reduzem riscos operacionais.

