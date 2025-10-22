A NR-1, o papel da liderança e caminhos práticos para um ambiente de trabalho seguro

Por Thatiana Emerich, executiva sênior de RH e cofundadora da WeConsultHR

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece as disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho, passou por importantes atualizações que reforçam a corresponsabilidade entre empregadores e trabalhadores na construção de ambientes laborais mais seguros. A versão atualizada da norma introduz conceitos essenciais como o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e a necessidade de uma cultura de prevenção que envolva toda a estrutura organizacional — especialmente a liderança.

A NR-1 deixa claro que a simples existência de políticas e procedimentos formais não é suficiente. O cumprimento efetivo das obrigações legais requer engajamento real, postura proativa e uma liderança que sirva como exemplo. Os gestores de equipes devem atuar como catalisadores da cultura de segurança, promovendo o diálogo constante, estimulando boas práticas e garantindo que os riscos sejam identificados, avaliados e controlados com base em critérios técnicos.

O papel estratégico da liderança

Líderes têm influência direta no comportamento dos trabalhadores. Uma gestão que valoriza a saúde e segurança transmite isso em suas atitudes diárias, decisões operacionais e forma de comunicação. Quando o gestor demonstra preocupação genuína com o bem-estar da equipe, é mais provável que os colaboradores adotem uma postura preventiva e participativa.

Além disso, a NR-1 enfatiza a necessidade de treinamentos eficazes e alinhados com o perfil dos trabalhadores. Nesse sentido, cabe à liderança garantir que os conteúdos sejam aplicáveis à realidade da empresa, e que o aprendizado seja contínuo, indo além de ações pontuais ou burocráticas. Treinamentos mal-conduzidos ou excessivamente formais podem se tornar ineficazes; por isso, a presença e o acompanhamento do líder nesses processos são essenciais para gerar engajamento.

Dicas práticas para aplicar a NR-1 no dia a dia

Apesar de sua abordagem técnica, a aplicação da NR-1 pode ser incorporada de forma prática e eficiente, com pequenas mudanças de comportamento e gestão. A seguir, algumas sugestões:

Realize diálogos diários de segurança : breves conversas antes do início do expediente ajudam a reforçar orientações, esclarecer dúvidas e promover a escuta ativa da equipe.

: breves conversas antes do início do expediente ajudam a reforçar orientações, esclarecer dúvidas e promover a escuta ativa da equipe. Integre o PGR às rotinas operacionais : incentive os colaboradores a participarem do levantamento de perigos e avaliação de riscos. A participação direta aumenta o comprometimento e a percepção de valor.

: incentive os colaboradores a participarem do levantamento de perigos e avaliação de riscos. A participação direta aumenta o comprometimento e a percepção de valor. Crie canais acessíveis de comunicação : permitir que os trabalhadores relatem condições inseguras, mesmo de forma anônima, contribui para a prevenção de acidentes e reforça a confiança na gestão.

: permitir que os trabalhadores relatem condições inseguras, mesmo de forma anônima, contribui para a prevenção de acidentes e reforça a confiança na gestão. Reconheça comportamentos seguros : valorizar atitudes positivas em segurança cria um ambiente de incentivo, em vez de punição, e aumenta a adesão às boas práticas.

: valorizar atitudes positivas em segurança cria um ambiente de incentivo, em vez de punição, e aumenta a adesão às boas práticas. Atualize constantemente os treinamentos : adapte os conteúdos ao público-alvo, utilizando exemplos práticos, linguagem acessível e recursos visuais que facilitem o entendimento.

: adapte os conteúdos ao público-alvo, utilizando exemplos práticos, linguagem acessível e recursos visuais que facilitem o entendimento. Lidere pelo exemplo: use os equipamentos de proteção individual corretamente, participe dos treinamentos e envolva-se nas análises de risco. A coerência da liderança fortalece a cultura de segurança.

A NR-1 não deve ser vista apenas como uma exigência legal, mas como uma ferramenta estratégica para preservar vidas, promover produtividade sustentável e fortalecer a imagem institucional. Quando aplicada com responsabilidade e sensibilidade pela liderança, torna-se um instrumento transformador da cultura organizacional.

Mais do que nunca, espera-se dos líderes uma postura ativa e comprometida com a saúde e segurança de seus times. Com atitudes simples, mas consistentes, é possível criar ambientes onde o risco é reduzido e o bem-estar é parte integrante da rotina de trabalho.