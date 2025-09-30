A nova liderança começa pela cultura: aprendizados de quem já lidera a transformação

Por Diego Cidade, fundador da Academia do Universitário

A cultura organizacional é um organismo vivo. Não basta declarar valores no papel, é preciso vivê-los todos os dias. Essa foi uma das grandes mensagens que emergiram do painel que tive a honra de mediar com três líderes de peso no RH brasileiro: Raquel Henriques (Jaguar Land Rover), Fernanda Burin (Helm AG) e Magdalena Lourenço (Ipiranga). Cada uma com sua história, mas todas com um ponto em comum: lideram transformações profundas a partir da cultura.

Raquel, com 36 anos de estrada no setor automotivo, compartilhou a experiência de reconstruir a cultura da JLR no Brasil após a pandemia. Para se manter competitiva, a JLR iniciou a estratégia para reposicionamento da Marca, o que ocasionou em um grande projeto de transformação cultural. A resposta? Uma transformação top-down que começou com a alta liderança. “A cultura não se constrói só com discurso. Ela se constrói com decisões diárias”, afirmou.

Ela conduziu um processo rigoroso de escuta e alinhamento interno, que resultou em cinco compromissos claros com o time, incluindo segurança psicológica, desenvolvimento interno e rituais de alinhamento. O resultado? Um salto de engajamento com 93% no GPTW em 2024 e 90% no e-NPS em 2025, números impressionantes para o setor fabril.

Já Fernanda, com passagens por gigantes como Natura, Santander e Unilever, hoje lidera o RH da Helm AG no Brasil. Para ela, o ponto de virada sempre foi a curiosidade. Aprender rápido, navegar por diferentes áreas e buscar experiências fora da zona de conforto foram combustíveis para sua jornada. “Constância de propósito é o que transforma”, afirma. E essa constância não é sobre rigidez, mas sobre um compromisso ativo com o próprio desenvolvimento.

Sua trajetória inclui projetos de grande complexidade: a internalização de 1.600 promotores na Unilever, a fusão cultural entre Santander e Banco Real, e uma reestruturação completa de cultura na ADP, onde o NPS interno saltou de -42 para +14 em um ano. E o que ela aprendeu? Que sem conhecimento do negócio, o RH não senta à mesa.

Magdalena, por sua vez, trouxe a lente da atração de talentos e da marca empregadora. Com uma base sólida em marketing e recrutamento executivo, ela acredita que liderança e reputação caminham juntas.

“A melhor marca da empresa são as pessoas que ela atrai, desenvolve e retém”, disse. Atualmente na Ipiranga, lidera projetos que incluem até a escuta de candidatos reprovados e ex-funcionários para alinhar a imagem interna e externa da organização.

As três compartilharam também os desafios de serem mulheres em cargos de liderança, muitas vezes em ambientes tradicionalmente masculinos. Raquel, por exemplo, foi a primeira mulher a liderar a instalação de uma fábrica no setor automotivo no Brasil. “O superpoder feminino é sentir e mostrar emoção. Não devemos renunciar a isso em nome de uma armadura que o mundo corporativo impõe.”

Além da técnica, o que diferencia um líder moderno é sua humanidade. Comunicação, escuta ativa, leitura de ambiente e inteligência emocional foram citadas como as novas hard skills. O líder do futuro não será quem domina mais ferramentas, será quem entende melhor de gente.

Esse encontro me lembrou que a transformação cultural não é um projeto de RH. É uma decisão estratégica de negócio. E ela começa por quem lidera. A boa notícia? Essas líderes estão pavimentando o caminho e nos mostrando que é possível fazer diferente.