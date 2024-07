A nova era do marketing? 98% das empresas já apostam nesta estratégia para impulsionar resultados

Seria a melhor integração entre ferramentas digitais a grande virada de chave para o marketing? É com essa provocação que o relatório Martech Trends 2024, resultado de uma parceria entre a Conversion e a Zoho, conclui sua análise sobre o atual cenário do marketing digital no Brasil.

Dos 235 profissionais ouvidos pela pesquisa, 98,7% afirmam já incorporar tecnologias de marketing em suas estratégias – e quase metade (42,6%) pretende aumentar os investimentos em ferramentas de tecnologia para o marketing. Mas a pesquisa também sugere que a força de trabalho atual não está capacitada para operar essas novas ferramentas.

“A pesquisa não deixa dúvidas em relação ao entendimento de que o marketing é dominado pelas tecnologias [...] Por outro lado, o grande desafio encontrado está na integração e uso pleno das ferramentas de martech pelas empresas. Conforme constatamos na pesquisa, é possível inferir que, por uma série de fatores, como o alocamento de metade dos recursos em ferramentas, não se tenha tanta preocupação em capacitar pessoas para o uso pleno das tecnologias ”, diz o documento.

Conteúdo gratuito: conheça as ferramentas de Inteligência Artificial essenciais para potencializar os resultados das suas campanhas de Marketing

A conclusão vai de encontro a outros levantamentos que analisam o futuro do trabalho, inclusive a nível global. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, estimou em um relatório recente que seis em cada dez trabalhadores precisarão de treinamento antes de 2027 – mas afirmou que apenas metade deles têm acesso a ferramentas de treinamento adequadas hoje.

“A capacitação tecnológica , especificamente em inteligência artificial e big data, se tornará mais importante e as estratégias de habilidades das empresas se concentrarão nisso nos próximos cinco anos”, destaca o documento.

Inteligência Artificial no Marketing Digital

Para Miguel Fernandes, coordenador do MBA em IA para Negócios da Faculdade EXAME e um dos maiores nomes do setor no Brasil, a popularização da inteligência artificial deve impulsionar uma fusão ainda maior entre o mundo físico e o digital no marketing na próxima década.

“A curto prazo, veremos uma aceleração na automação de tarefas rotineiras e repetitivas em diversos setores. Olhando para os próximos 10 anos, a linha entre trabalho humano e trabalho assistido por IA se tornará cada vez mais tênue, com a maioria dos profissionais trabalhando em estreita colaboração com sistemas de inteligência artificial”, diz ele, que também reforça a importância do treinamento contínuo para acompanhar o ritmo dessa revolução.

Foi de olho nessa demanda urgente do mercado que a EXAME decidiu disponibilizar, por tempo limitado, uma aula exclusiva do curso Inteligência Artificial Aplicada ao Marketing Digital de maneira 100% gratuita . A aula será apresentado de maneira virtual pelo próprio professor Miguel Fernandes e promete revelar:

As melhores ferramentas de IA para o Marketing;

O guia prático para utilizá-las;

Os resultados que podem ser alcançados a partir disso.