A maioria das pessoas comete esse erro de comunicação, segundo especialista que treinou CEOs

Ser um comunicador eficaz é uma das habilidades mais valorizadas no ambiente corporativo atual.

Bill McGowan, consultor de oratória e autor do livro "Speak, Memorably: The Art of Captivating an Audience", alerta para um erro comum entre profissionais que desejam se destacar como líderes: o uso excessivo de palavras difíceis. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Linguagem corporativa: o que está por trás do uso excessivo de jargões

McGowan, que treinou personalidades como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Kim Kardashian, afirma que muitas pessoas acreditam que usar termos técnicos e frases elaboradas transmite inteligência e sofisticação.

Porém, o efeito é exatamente o oposto.

"Normalmente, pessoas que usam jargões e falam de forma muito corporativa, porque é isso que aprenderam por osmose, não vão se conectar com os outros", afirma.

Algumas expressões podem parecer artificiais e, muitas vezes, difíceis de compreender. Em vez disso, McGowan defende uma linguagem direta, acessível e que reflita a forma como as pessoas realmente conversam.

A falta dessa naturalidade no discurso pode comprometer a liderança de um profissional, tornando suas mensagens confusas e distantes.

Liderança exige comunicação genuína

Em tempos em que as lideranças corporativas são desafiadas a inspirar, engajar e conduzir equipes de forma empática e eficiente, dominar a comunicação clara não é apenas um diferencial, mas sim uma exigência.

Profissionais que priorizam uma fala acessível e estruturada têm mais chances de ganhar confiança, influência e respeito.

