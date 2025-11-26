A lição mais incômoda de Steve Jobs sobre liderança — e poucos seguem essa regra

Em ambientes de alta performance, a forma como um profissional se comunica em situações críticas pode definir sua trajetória de liderança. Quando as metas são alcançadas, muitos dividem os louros com o time.

Mas quando algo dá errado, quem assume a responsabilidade? Steve Jobs, fundador da Apple, tinha uma visão clara sobre isso e ela tem tudo a ver com comunicação assertiva e maturidade profissional.

Em entrevista reproduzida pelo especialista Jeff Haden, Jobs compartilhou com executivos promovidos uma lição simples, porém poderosa, quando você está no comando, dizer "eu" é mais importante que dizer "nós". As informações foram retiradas do artigo publicado em Inc.

O poder do ‘eu’ em momentos de crise

É comum ver líderes se referindo ao sucesso com pronomes coletivos: “nós crescemos”, “nossa equipe entregou”, “conseguimos bater a meta”. Essa postura é desejável e demonstra espírito de equipe.

No entanto, Steve Jobs acreditava que grandes líderes sabem o momento de substituir o “nós” pelo “eu”.

Ao promover executivos a vice-presidentes da Apple, Jobs contava a história de quando um zelador não recolhe o lixo por não ter a chave do novo escritório, ele tem uma justificativa.

Ele pode dar uma desculpa, e tudo bem. Mas, segundo Jobs, “em algum ponto entre o zelador e o CEO, as razões deixam de importar”. Para ele, quem ocupa cargos de liderança não pode se esconder atrás de explicações, uma vez que o papel exige responsabilidade total.

Comunicação clara começa com responsabilidade

A essência da comunicação assertiva está em assumir a responsabilidade pelo que se diz — e pelo que se faz. Segundo Jobs, líderes devem agir como se o sucesso ou o fracasso dependesse exclusivamente deles.

Isso não significa desprezar o trabalho em equipe, mas sim entender que a função de liderança exige proatividade, antecipação de riscos e transparência absoluta.

Se uma entrega não foi feita por culpa do fornecedor, o líder não transfere a culpa — ele assume que poderia ter previsto o risco e criado um plano de contingência. Em cargos de liderança, comunicar falhas com maturidade e foco na solução é um diferencial estratégico.

Comunicação assertiva vai além de falar bem, é sobre postura

Assumir responsabilidades com clareza é uma das formas mais impactantes de praticar a comunicação assertiva. A fala do líder precisa ser coerente com suas ações.

Delegar, orientar, acompanhar, prevenir falhas e agir com transparência são atitudes que evitam ruídos de comunicação e impulsionam a performance.

Ser assertivo não é ser duro ou direto demais — é ser claro, honesto e responsável, mesmo diante de crises. Essa é a marca dos líderes que Jobs admirava — e que seguem inspirando o mundo dos negócios até hoje.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

