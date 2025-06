A IA realmente aumenta a produtividade? Esses pesquisadores chegaram a uma conclusão surpreendente

É consenso que a inteligência artificial pode ser uma poderosa aliada na produtividade profissional. No entanto, uma pesquisa conduzida por pesquisadores de Harvard, MIT, Warwick e da Universidade da Pensilvânia revela que essa premissa precisa de uma ressalva importante: a IA funciona — e muito bem — em determinados contextos, mas pode atrapalhar seriamente em outros. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

O estudo foi realizado com 758 consultores do Boston Consulting Group (BCG), divididos em dois grupos para a realização de tarefas com e sem o uso do GPT-4. A primeira missão era gerar ideias de calçados para nichos de mercado; a segunda, resolver um problema de negócios com base em entrevistas e dados — sendo que, nesse caso, a IA propositalmente dava respostas incorretas.

Os resultados do estudo

Os resultados foram distintos e contundentes. Na tarefa criativa, os consultores que usaram IA foram 25,1% mais rápidos e concluíram 12,2% mais tarefas. Além disso, entregaram resultados com qualidade 40% superior àqueles que não utilizaram a ferramenta.

O mais interessante: a IA atuou como uma espécie de niveladora de habilidades. Consultores menos experientes tiveram uma melhora de desempenho de 43%, enquanto os mais experientes melhoraram 17%.

No entanto, quando a IA foi aplicada em um problema de análise crítica — e propositalmente falhou —, os consultores que contaram com a ajuda do GPT-4 tiveram desempenho inferior. Acertaram entre 60% e 70% das respostas, enquanto os que confiaram apenas em seu próprio raciocínio acertaram 84,5%.

A conclusão dos pesquisadores é que a IA generativa é altamente eficaz em tarefas que demandam criatividade e fluidez de ideias, mas ainda não é confiável para problemas que exigem discernimento, julgamento humano e interpretação de dados complexos.

Quem sabe usar IA tem mais chance de se destacar

Em ambientes de negócios cada vez mais dinâmicos, profissionais que aprendem a interagir com IA de forma estratégica têm mais chances de se destacar.

“Os melhores usuários que conheço não têm habilidades de engenharia, mas são bons em trabalhar com pessoas”, diz o professor Ethan Mollick, da Universidade da Pensilvânia e autor do livro Co-Intelligence,. Segundo ele, os resultados são ainda melhores quando se orienta a IA a “encarnar” um perfil adequado à tarefa — como um analista meticuloso ou um criativo publicitário.

Mais do que uma habilidade técnica, o domínio da inteligência artificial passa a ser uma habilidade estratégica. Em um cenário corporativo que valoriza a capacidade de adaptação, quem souber usar a IA como parceira — com clareza sobre suas limitações — estará um passo à frente.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.