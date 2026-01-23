A IA que talvez você não conheça — mas que está conquistando o mercado corporativo

Mistral, modelo aberto de inteligência artificial.
Redatora
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15h41.
À medida que a inteligência artificial se integra a processos críticos das empresas, cresce a preocupação com segurança, privacidade e controle dos dados.
Nesse contexto, a Mistral se destaca ao oferecer modelos de linguagem que podem ser usados e adaptados em ambientes mais controlados, atendendo demandas corporativas específicas.
Para muitas organizações, aprender a trabalhar com modelos como os da Mistral representa um passo além do uso básico de IA, é a entrada em uma fase mais estratégica e responsável da tecnologia.
Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema
Diferentemente de soluções prontas, os modelos da Mistral permitem maior personalização. Empresas podem ajustá-los para tarefas específicas, como análise de documentos, suporte interno, automação de processos ou atendimento especializado.
Esse nível de adaptação torna a IA mais eficiente e alinhada às particularidades do negócio, reduzindo respostas genéricas e aumentando a precisão das aplicações.
Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui
O uso de modelos mais abertos e controláveis facilita o cumprimento de exigências regulatórias e políticas internas de segurança da informação. Para setores que lidam com dados sensíveis, como finanças, saúde e jurídico, esse fator se torna decisivo.
Aprender a usar a Mistral não é apenas uma questão técnica, mas também estratégica, permitindo que a empresa defina limites claros para o uso da IA.
De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
O que você vai aprender?
- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.
Para garantir a sua vaga, clique aqui