A IA que talvez você não conheça — mas que está conquistando o mercado corporativo

À medida que a inteligência artificial se integra a processos críticos das empresas, cresce a preocupação com segurança, privacidade e controle dos dados.

Nesse contexto, a Mistral se destaca ao oferecer modelos de linguagem que podem ser usados e adaptados em ambientes mais controlados, atendendo demandas corporativas específicas.

Para muitas organizações, aprender a trabalhar com modelos como os da Mistral representa um passo além do uso básico de IA, é a entrada em uma fase mais estratégica e responsável da tecnologia.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

IA adaptada à realidade do negócio

Diferentemente de soluções prontas, os modelos da Mistral permitem maior personalização. Empresas podem ajustá-los para tarefas específicas, como análise de documentos, suporte interno, automação de processos ou atendimento especializado.

Esse nível de adaptação torna a IA mais eficiente e alinhada às particularidades do negócio, reduzindo respostas genéricas e aumentando a precisão das aplicações.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Segurança e governança no centro da estratégia

O uso de modelos mais abertos e controláveis facilita o cumprimento de exigências regulatórias e políticas internas de segurança da informação. Para setores que lidam com dados sensíveis, como finanças, saúde e jurídico, esse fator se torna decisivo.

Aprender a usar a Mistral não é apenas uma questão técnica, mas também estratégica, permitindo que a empresa defina limites claros para o uso da IA.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.

- Personalizar sua abordagem profissional.

- Tomar decisões inteligentes com base em dados.

- Conectar-se melhor com clientes e colegas.

- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui