A IA que talvez você não conheça — mas que está conquistando o mercado corporativo

Modelos abertos ganham espaço como alternativa para organizações que buscam eficiência sem abrir mão de governança

Mistral, modelo aberto de inteligência artificial.

Mistral, modelo aberto de inteligência artificial.

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15h41.

À medida que a inteligência artificial se integra a processos críticos das empresas, cresce a preocupação com segurança, privacidade e controle dos dados. 

Nesse contexto, a Mistral se destaca ao oferecer modelos de linguagem que podem ser usados e adaptados em ambientes mais controlados, atendendo demandas corporativas específicas.

Para muitas organizações, aprender a trabalhar com modelos como os da Mistral representa um passo além do uso básico de IA, é a entrada em uma fase mais estratégica e responsável da tecnologia.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

IA adaptada à realidade do negócio

Diferentemente de soluções prontas, os modelos da Mistral permitem maior personalização. Empresas podem ajustá-los para tarefas específicas, como análise de documentos, suporte interno, automação de processos ou atendimento especializado.

Esse nível de adaptação torna a IA mais eficiente e alinhada às particularidades do negócio, reduzindo respostas genéricas e aumentando a precisão das aplicações.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui 

Segurança e governança no centro da estratégia

O uso de modelos mais abertos e controláveis facilita o cumprimento de exigências regulatórias e políticas internas de segurança da informação. Para setores que lidam com dados sensíveis, como finanças, saúde e jurídico, esse fator se torna decisivo.

Aprender a usar a Mistral não é apenas uma questão técnica, mas também estratégica, permitindo que a empresa defina limites claros para o uso da IA.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.  

- Personalizar sua abordagem profissional. 

- Tomar decisões inteligentes com base em dados.  

- Conectar-se melhor com clientes e colegas.  

- Aumentar sua produtividade e credibilidade.  

Para garantir a sua vaga, clique aqui

