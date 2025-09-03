‘A IA não vai roubar meu emprego’: diz engenheiro de software que usa IA no trabalho

Doug Steinberg, 46, engenheiro de software de Coral Springs (Flórida), diz que a inteligência artificial não ameaça seu trabalho, pelo contrário, o torna muito mais produtivo.

Ele relata que tarefas que levavam meses hoje são concluídas em poucos dias, e que a IA “o torna melhor naquilo em que já é bom”. As informações foram retiradas de Business Insider.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

IA no fluxo de trabalho

No seu dia a dia, Steinberg integrou a IA a rotinas básicas e repetitivas, como mensagens de commit (mensagens de confirmação de alterações). Em vez de rótulos genéricos como “trabalho em andamento”, ele pede à IA descrições completas e úteis do que foi feito.

Essa economia de microtempo, somada ao apoio na geração de código, revisão e brainstorm, cria a sensação de “ter outra pessoa ao lado o tempo todo”, um copiloto constante que acelera decisões e execução.

A consequência prática é um ganho expressivo de capacidade de processamento. Steinberg afirma que hoje consegue escrever um aplicativo inteiro em dias, algo que antes tomaria meses.

O método, segundo ele, virou indispensável a ponto de não querer trabalhar em empresas que proíbam o uso de IA.

Ferramentas que mudaram o jogo e onde a IA brilha

Steinberg destaca uma virada de chave ao adotar o Claude Code, que, segundo ele, entregou resultado “pelo menos 5x melhor” do que alternativas que testara. O diferencial aparece em:

Geração e refatoração de código com contexto do projeto;

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Suporte a design visual , uma área em que ele próprio não se considera forte, ajudando a “deixar tudo decente” rapidamente;

Prototipação acelerada , encurtando ciclos de semanas para dias.

A soma desses fatores libera tempo para foco em arquitetura, regras de negócio e qualidade, enquanto a IA cobre camadas repetitivas e tarefas não centrais.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS