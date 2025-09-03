Carreira

‘A IA não vai roubar meu emprego’: diz engenheiro de software que usa IA no trabalho

Doug Steinberg mostra como a codificação assistida por IA encurta projetos de meses para dias — e muda carreiras

Anthropic: A empresa de tecnologia é a criadora do modelo de linguagem Claude, concorrente do ChatGPT (Smith Collection/Gado/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17h02.

Doug Steinberg, 46, engenheiro de software de Coral Springs (Flórida), diz que a inteligência artificial não ameaça seu trabalho, pelo contrário, o torna muito mais produtivo. 

Ele relata que tarefas que levavam meses hoje são concluídas em poucos dias, e que a IA “o torna melhor naquilo em que já é bom”. As informações foram retiradas de Business Insider.

IA no fluxo de trabalho

No seu dia a dia, Steinberg integrou a IA a rotinas básicas e repetitivas, como mensagens de commit (mensagens de confirmação de alterações). Em vez de rótulos genéricos como “trabalho em andamento”, ele pede à IA descrições completas e úteis do que foi feito. 

Essa economia de microtempo, somada ao apoio na geração de código, revisão e brainstorm, cria a sensação de “ter outra pessoa ao lado o tempo todo”, um copiloto constante que acelera decisões e execução.

A consequência prática é um ganho expressivo de capacidade de processamento. Steinberg afirma que hoje consegue escrever um aplicativo inteiro em dias, algo que antes tomaria meses. 

O método, segundo ele, virou indispensável a ponto de não querer trabalhar em empresas que proíbam o uso de IA.

Ferramentas que mudaram o jogo e onde a IA brilha

Steinberg destaca uma virada de chave ao adotar o Claude Code, que, segundo ele, entregou resultado “pelo menos 5x melhor” do que alternativas que testara. O diferencial aparece em:

  • Geração e refatoração de código com contexto do projeto;

  • Suporte a design visual, uma área em que ele próprio não se considera forte, ajudando a “deixar tudo decente” rapidamente;

  • Prototipação acelerada, encurtando ciclos de semanas para dias.

A soma desses fatores libera tempo para foco em arquitetura, regras de negócio e qualidade, enquanto a IA cobre camadas repetitivas e tarefas não centrais.

