‘A IA não substitui ninguém’: diretor comercial usa tecnologia para humanizar o cuidado a idosos

Com apoio de um treinamento em inteligência artificial da EXAME | Saint Paul, Alex Parenti traz eficiência ao negócio sem abrir mão da empatia com pacientes

Alex Parenti, diretor comercial Neon Cuidadores

Alex Parenti, diretor comercial Neon Cuidadores

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17h02.

Alex Parenti se formou em publicidade e seguiu o caminho clássico de muitos profissionais de comunicação da época ao ingressar em grandes editoras, gráfica, fazer produção editorial e atendimento a clientes exigentes. 

Quinze anos atrás, porém, esse mercado começou a mudar. A pressão por custos apertou, as equipes foram trocadas por profissionais menos experientes e o atendimento ficou mais genérico. 

O preço passou a falar mais alto do que a qualidade. Foi nesse cenário que Alex decidiu sair do setor gráfico e olhar para outro lugar, um mercado em expansão silenciosa no Brasil: o de cuidados para idosos.

A virada veio em casa. A esposa, enfermeira formada em uma das principais escolas de saúde de São Paulo, trazia o conhecimento técnico e ele, a experiência em atendimento, relacionamento e visão comercial. 

Da soma dessas duas trajetórias nasceu a Neon Cuidadores, empresa especializada em assistência a adolescentes, adultos e idosos, em hospitais e residências.

Hoje, com mais de uma década de atuação, a Neon Cuidadores compete em um mercado que explodiu em número de empresas. E é justamente agora, em um momento de amadurecimento do negócio, que Alex decidiu dar outro salto, desta vez com inteligência artificial.

Aprenda como usar IA para ganhar eficiência sem perder a humanização do seu negócio. Descubra ferramentas práticas que potencializam seu conhecimento, não substituem pessoas. Participe do Pré-MBA em Inteligência Artificial por R$ 37.

Quando a IA entra em um negócio extremamente humano

O primeiro contato de Alex com a EXAME | Saint Paul veio há cerca de um ano e meio, por e-mail, com a apresentação do Pré-MBA em Inteligência Artificial. Em paralelo, o mercado começava a repetir um mantra: IA não é mais futuro distante, é ferramenta de trabalho do presente.

Para um empresário da área de saúde, cujo serviço é profundamente humanizado, a decisão de se aproximar da IA não é trivial. Mas Alex enxergou oportunidade, não ameaça. 

Seu objetivo é usar inteligência artificial para ganhar agilidade no atendimento, melhorar a prospecção de clientes e, em um segundo momento, desenvolver aplicativos que contribuam para a qualidade de vida dos pacientes.

"A IA não substitui ninguém. O problema é você acompanhar a evolução da tecnologia"Alex Parenti, diretor comercial Neon Cuidadores

Ele sabe, porém, que tecnologia sozinha não resolve. A experiência acumulada no atendimento editorial, na relação com clientes e no dia a dia com famílias e pacientes vira, agora, insumo para fazer boas perguntas às ferramentas de IA, interpretar respostas e transformar tudo isso em processos mais eficientes.

A sala de aula onde a linguagem é acessível

Ao ingressar no treinamento da EXAME | Saint Paul, Alex levou uma preocupação típica de muitos profissionais com carreira consolidada: será que o conteúdo seria técnico demais?

A resposta veio nas primeiras aulas. Os professores, conta ele, conseguem traduzir conceitos complexos em uma linguagem acessível, sem perder profundidade. 

Para quem não é do mundo da programação, esse é um ponto decisivo de entender para que serve, como usar e onde a IA pode fazer diferença, sem precisar “falar código”.

Alex faz questão de ressaltar que preferiria aulas presenciais, pela troca direta com colegas e professores – uma preferência geracional legítima. 

Mas, mesmo no formato online, vê valor claro na construção de repertório em que cada módulo amplia a visão sobre IA aplicada a negócios, abre novas possibilidades para sua empresa e ajuda a separar hype de uso real.

Aprender primeiro, apertar botões depois

Entre as ferramentas que ele passou a utilizar com mais frequência está o próprio ChatGPT, hoje parte do seu dia a dia. Outras soluções ainda estão em fase de teste: Alex acompanha, compara, avalia o que faz sentido para o segmento de cuidadores e o que ainda não se encaixa.

"Não adianta você só usar a ferramenta, você também precisa ter um conhecimento atrás"Alex Parenti, diretor comercial Neon Cuidadores

O ponto central, para ele, é entender que a IA não substitui o conhecimento acumulado – ela potencializa. A vivência com clientes, a leitura de contexto, a empatia com famílias, tudo isso entra como base para orientar a tecnologia. Sem esse repertório, a ferramenta perde precisão e relevância.

Alex Parenti, diretor comercial Neon Cuidadores

Carreira, tecnologia e o risco de ficar parado

Alex traz um paralelo com a própria experiência na área gráfica, marcada por sucessivas revoluções tecnológicas.

Para ele, a questão não é “a tecnologia tira empregos”, e sim “você acompanha ou não a evolução?”. Ficar parado, nesse contexto, é a escolha mais arriscada.

Ao se aproximar da inteligência artificial por meio de um curso estruturado, ele evita o uso superficial e improvisado das ferramentas. 

Em vez de apenas “brincar” com IA, Alex busca entender fundamentos, aplicações práticas, limites éticos e oportunidades de negócio.

Saiba como integrar IA de forma estratégica ao seu trabalho. Linguagem acessível, aplicações práticas e sem precisar "falar código". Aprenda a fazer as perguntas certas para transformar tecnologia em diferencial competitivo. Inscreva-se por R$ 37.

Para quem está em cargos de liderança, empreendendo ou planejando uma transição de carreira, o recado é que não basta saber que a IA existe; é preciso saber como integrá-la ao seu trabalho de forma estratégica.

O próximo passo: transformar aprendizado em projeto

Ainda no módulo um do Pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME | Saint Paul, Alex já mapeia caminhos para aplicar o que está aprendendo: automatizar etapas da prospecção de clientes, organizar informações de pacientes com mais agilidade, criar soluções digitais que conectem equipe, famílias e cuidadores com mais eficiência.

Nada disso substitui a presença humana ao lado do paciente, mas pode liberar tempo da equipe para aquilo que nenhuma máquina entrega: escuta qualificada, empatia, cuidado.

A inteligência artificial não é um produto de prateleira que se “instala” na empresa. Ela é um conjunto de ferramentas que só ganha potência quando encontra profissionais dispostos a estudar, testar e reinventar a própria forma de trabalhar.

Foi isso que um publicitário formado nos anos 80, hoje à frente de uma empresa de cuidadores, decidiu fazer. E é exatamente essa mudança de chave, da preocupação com o futuro para a ação concreta no presente, que separa quem vai liderar a próxima fase do mercado de quem vai apenas assistir de longe.

Acompanhar a evolução tecnológica não é opcional: é decisivo para quem lidera. Entenda fundamentos, limites éticos e oportunidades reais de negócio com IA. Conte com a EXAME + Saint Paul para desenvolver essa visão estratégica sem superficialidade. Faça um pré-MBA com aulas que traduzem conceitos complexos em linguagem aplicável ao seu dia a dia. Clique aqui e faça sua inscrição por R$ 37.

