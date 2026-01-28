A IA foi enganada por uma ilusão — e isso pode mudar tudo o que sabemos sobre o cérebro humano

Uma nova fronteira no uso da inteligência artificial está surpreendendo até os neurocientistas. Sistemas de IA estão sendo enganados por ilusões de ótica — exatamente como os humanos. A descoberta, feita por pesquisadores japoneses, não apenas desafia as ideias sobre a superioridade computacional da IA, mas também abre caminhos para entender melhor como funciona o nosso próprio cérebro.

Redes neurais profundas — como as que sustentam ferramentas como o ChatGPT — vêm sendo usadas para simular como nosso sistema visual processa o mundo real, inclusive quando ele “falha”. E ao aplicar ilusões visuais clássicas nesses sistemas, cientistas estão revelando os atalhos e previsões que nosso cérebro faz diariamente para interpretar o ambiente. As informações foram retiradas da BBC.

A IA que se deixa enganar por padrões visuais

O experimento liderado por Eiji Watanabe, professor associado do Instituto Nacional de Biologia Básica do Japão, usou a rede neural PredNet, baseada em uma teoria chamada código preditivo. A hipótese por trás dessa teoria é que o cérebro não apenas processa o que vê, mas tenta prever o que verá, com base na experiência passada.

Ao treinar o PredNet com vídeos naturais e, depois, aplicar a ele a famosa ilusão das “cobras giratórias”, Watanabe descobriu que a IA também percebia movimento onde não havia, exatamente como os humanos. A IA foi “enganada” pelas mesmas imagens que confundem nossa visão, sugerindo que ela adota estratégias parecidas com as do cérebro humano para interpretar o mundo.

IA quântica e a nova fronteira das ilusões cognitivas

Outro experimento, conduzido por Ivan Maksymov, na Austrália, foi além: ele combinou IA com princípios da mecânica quântica para entender como percebemos figuras ambíguas, como o cubo de Necker ou o vaso de Rubin, que alternam entre duas interpretações visuais.

Utilizando tunelamento quântico em uma rede neural, Maksymov conseguiu simular as mudanças espontâneas de percepção que também ocorrem em cérebros humanos. A IA alternava entre as duas versões da imagem com intervalos de tempo parecidos com os observados em humanos.

Essa abordagem, ainda incipiente, levanta a possibilidade de que alguns aspectos da nossa cognição podem ser melhor representados por modelos quânticos, um campo emergente conhecido como cognição quântica.

