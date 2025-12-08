A habilidade invisível que diferencia os empreendedores que vencem dos que desistem

O que faz um empreendedor construir algo grande enquanto tantos outros desistem no meio do caminho?

Para Reza Satchu, professor de Harvard e fundador de startups bilionárias, a resposta não está apenas em ter boas ideias ou estudar muito, mas em desenvolver uma habilidade rara de tomar decisões com julgamento, mesmo sob pressão, escassez e incerteza.

Essa é uma competência treinável e essencial para quem quer se destacar num mundo onde a velocidade de execução e a clareza de propósito fazem toda a diferença.

Se você está começando sua jornada empreendedora ou liderando projetos com impacto, aqui estão lições valiosas para aplicar ainda hoje. As informações foram retiradas de Inc.

Tomar decisões com pouco (ou nenhum) controle é parte do jogo

Segundo Satchu, empreendedores vivem o tempo todo diante do desconhecido. Recursos limitados, informações incompletas e múltiplas possibilidades de erro. Ainda assim, decisões precisam ser tomadas. E rápido.

Ele ensina seus alunos a se exporem a situações de alto risco controlado, onde o mais importante não é acertar, mas praticar o julgamento e assumir responsabilidade pelo resultado. A habilidade cresce na prática, não na teoria.

Comece a registrar suas decisões mais difíceis, os critérios usados e os resultados. Isso acelera o aprendizado e fortalece seu “músculo” de julgamento.

Comprometimento radical cria tração (e atrai aliados)

Para o professor de Harvard, “ter um plano B” muitas vezes é o que impede um negócio de deslanchar. Ele acredita que comprometimento total é um diferencial competitivo.

Na sua disciplina, os alunos só podem participar se assinarem um termo de compromisso real com a ideia que vão desenvolver. Isso muda tudo, do comportamento à credibilidade diante de investidores e parceiros.

Declare seu projeto em público. Tire do modo rascunho. A partir do momento que você se compromete de verdade, o jogo muda — e os apoios começam a surgir.

Fracassar não é um acidente — é parte do processo

Enquanto muitos ainda veem o erro como algo a evitar, Satchu ensina que o fracasso é inevitável em qualquer jornada empreendedora. Além disso, ele é necessário para crescer.

A diferença está na postura. Ao invés de fugir do erro, grandes empreendedores constroem resiliência emocional para aprender com ele e seguir com mais força.

Ao falhar, pare e analise. O que você aprendeu? O que faria diferente? Adote uma cultura de revisão constante — sem drama, com foco no próximo passo.

