’A gestão de jornada trouxe uma economia de 30% para a empresa’: um alerta sobre dados no RH Summit

Muitas empresas focam exclusivamente no papel do RH como o motor de atração e retenção de talentos, mas ignoram uma função vital: a proteção dos ativos da companhia. Em um painel estratégico realizado no RH Summit 2026, os especialistas Cássio Carvalho, Willian Tadeu Gil e Luiz Matheus discutiram como "riscos invisíveis" na jornada de trabalho estão gerando prejuízos silenciosos que poderiam ser evitados com o uso inteligente de dados.

O RH além da atração: a guarda do negócio

O diagnóstico do painel foi preciso: o RH deve, sim, cuidar das pessoas, mas ele precisa de fluidez operacional para garantir que a empresa tenha saúde financeira. Sem dados organizados, o RH trabalha "no escuro", sem enxergar as ineficiências que acontecem lá na ponta da operação.

Para Luiz Matheus, Gestor de TI e Sistemas de Negócio da Contax, essa proteção depende de uma ponte sólida entre a tecnologia e o DP. Ele defende que a fluidez dos dados só é possível quando há suporte de sistemas que permitem ao RH trabalhar de forma independente e integrada, garantindo que a informação chegue correta e em tempo real para a tomada de decisão.

A economia real: 30% de redução de custos

Um dos momentos de maior impacto foi o compartilhamento de resultados práticos. Willian Tadeu Gil destacou que a substituição do ponto eletrônico tradicional por uma gestão de dados fluida e integrada trouxe uma economia de 30% na operação.

Cássio Carvalho, Willian Tadeu Gil e Luiz Matheus no palco do RH Summit 2026

Essa redução não é fruto de mágica, mas de uma gestão de jornada que mexe diretamente com o negócio. Quando o RH utiliza os dados para organizar a jornada e prever gargalos, ele estanca o ralo de horas extras indevidas e ineficiências operacionais que antes eram aceitas como "naturais".

Dados como sistema de alerta precoce

Com o RH cada vez mais digitalizado, o desafio deixou de ser a coleta de informações e passou a ser o seu uso estratégico. Os palestrantes foram enfáticos: os resultados dos dados devem ser usados para avisar a gestão sobre riscos iminentes.

"A gestão do tempo da jornada de trabalho mexe com o negócio lá na ponta. É necessário ter suporte de outras áreas e sistemas para trabalhar de forma independente", destacou o painel durante a mesa-redonda.