A frase que pode mudar o resultado da sua entrevista de emprego, segundo especialista do LinkedIn

Foto: iStock (izkes/iStockphoto)
Estagiária
Publicado em 6 de março de 2026 às 15h19.
Conseguir avançar em processos seletivos exige mais do que responder corretamente às perguntas feitas por recrutadores. A forma como o candidato encerra uma entrevista também pode influenciar a percepção do gestor responsável pela contratação.
Andrew McCaskill, especialista em carreira do LinkedIn, explicou em entrevista para CNBC Make It que existe uma declaração capaz de reforçar o interesse pela vaga e reforçar o valor profissional do candidato.
McCaskill afirma que entrevistas funcionam como uma espécie de apresentação profissional. Cada resposta contribui para construir uma narrativa sobre competências, histórico e potencial de contribuição para a empresa. A preparação prévia aparece como fator determinante nesse processo.
Mesmo após responder perguntas técnicas e comportamentais, muitos candidatos deixam de aproveitar o momento final da entrevista. De acordo com McCaskill, esse é um espaço estratégico para reforçar posicionamento profissional e demonstrar interesse direto pela vaga.
A recomendação é fazer uma declaração objetiva que combine interesse e evidência de capacidade profissional. O especialista sugere uma formulação direta:
“Gostaria de reforçar o quanto eu quero este trabalho. Acredito que minhas habilidades e experiências são ideais para a vaga e que posso gerar um impacto forte e positivo na equipe, por que…”
A frase funciona como um resumo do argumento profissional apresentado ao longo da entrevista. Em vez de deixar a decisão exclusivamente nas mãos do recrutador, o candidato reafirma interesse e destaca as competências mais relevantes para a função.
Dois fatores costumam influenciar a avaliação final de recrutadores. O primeiro é o entusiasmo demonstrado pelo candidato. Quando o profissional aparenta neutralidade ou falta de interesse, gestores podem interpretar que a vaga não é prioridade para aquele candidato.
O segundo fator é a capacidade de explicar claramente qual valor será entregue à organização. Para isso, recomenda-se selecionar duas ou três habilidades diretamente relacionadas à descrição da vaga.
A explicação deve ser objetiva, em vez de listar diversas competências, o candidato deve conectar experiências anteriores a resultados que podem contribuir para os objetivos da empresa.
