A frase que faz o ChatGPT criar um roteiro de viagem com base no seu perfil

Comandos específicos podem transformar o ChatGPT em um assistente para planejar viagens personalizadas. (DeRepente/Getty Images)
Redatora
Publicado em 8 de março de 2026 às 05h00.
Quer descobrir como transformar seu perfil de viajante em um roteiro completo sem perder horas pesquisando?
Existe uma frase que, quando usada corretamente no ChatGPT, permite que a ferramenta entenda seu perfil e sugira um itinerário feito sob medida, desde atrações e restaurantes até deslocamentos e prioridades do dia a dia.
Antes de criar um roteiro, é importante considerar gostos, interesses e estilo de viagem.
Um viajante que gosta de gastronomia, por exemplo, vai priorizar restaurantes e mercados locais; já quem prefere aventuras ao ar livre vai se interessar por trilhas e passeios naturais.
Entender essas preferências ajuda a IA a gerar um roteiro que realmente faça sentido para quem vai viajar.
Para que a IA entenda seu perfil, é necessário incluir detalhes sobre gostos, prioridades e estilo de viagem. Um exemplo de comando é:
"Crie um roteiro de viagem personalizado considerando meus interesses em gastronomia, cultura e atividades ao ar livre [pode inserir mais detalhes]. Sugira destinos, passeios diários e opções de transporte, com base em um perfil de viajante que gosta de experiências autênticas."
Com esse tipo de orientação, o ChatGPT organiza as informações em etapas, sugere o que fazer em cada dia e até dá dicas de horários, deslocamentos e prioridades.
A IA não lê a mente do usuário, ela depende do que é informado na solicitação. Quanto mais detalhes você fornecer sobre suas preferências, mais precisa e útil será a resposta.
Em vez de listas genéricas de atrações, o roteiro se torna personalizado e condizente com seu estilo de viagem.
Você pode ajustar o comando de acordo com objetivos específicos:
Viagem em família: incluir atrações para crianças e opções de hospedagem confortáveis.
Conhecer a gastronomia: focar em restaurantes, feiras e experiências culinárias locais.
Aventura e ecoturismo: priorizar trilhas, esportes e contato com a natureza.
Explorar a cultura: priorizar shows, teatros, museus e eventos que explorem a cena artística local.
Experiência de morador: sugerir bairros autênticos, mercados e atividades do cotidiano, para sentir a cidade como se fosse um residente.
Foco turismo econômico: otimizar roteiros para visitar o máximo de pontos turísticos gastando pouco, incluindo transporte barato e atrações gratuitas ou de baixo custo.
Além disso, é possível pedir que a IA organize o roteiro por tempo, custo ou proximidade geográfica, tornando o planejamento ainda mais eficiente.