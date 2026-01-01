A estratégia do TikTok para não perder seus funcionários: bônus (bem) maiores em 2026

O TikTok e sua controladora, a ByteDance, planejam ampliar de forma significativa os bônus e outros incentivos financeiros pagos a funcionários a partir de 2026.

A medida busca reter talentos estratégicos e atrair novas contratações em um mercado de tecnologia cada vez mais competitivo.

A empresa pretende gastar globalmente cerca de 50% mais com incentivos ligados a desempenho em relação ao ciclo anterior. A informação consta em um memorando interno enviado pela ByteDance aos funcionários e obtido pelo Business Insider.

Os ajustes devem atingir a maior parte das áreas da companhia, mas não todos os empregados. O aumento de gastos será direcionado apenas a profissionais que superarem determinados patamares nas avaliações anuais de desempenho.

Segundo o documento, a lógica é concentrar recursos nos funcionários considerados de alto desempenho.

De acordo com a ByteDance, o movimento responde a um momento em que o setor de tecnologia enfrenta novos desafios e oportunidades, o que torna a disputa por profissionais qualificados ainda mais intensa.

Esse cenário não é exclusivo do TikTok.

Empresas como Meta intensificaram contratações em áreas como inteligência artificial, com pacotes que incluem bônus de entrada de valores elevados. A Amazon revisou suas faixas salariais para premiar funcionários classificados como “Top Tier”, enquanto Google também ajustou critérios para diferenciar melhor seus quadros de alto e baixo desempenho.

As avaliações internas são um ponto central na gestão do TikTok.

A empresa orienta gestores a evitarem notas intermediárias por conveniência e, no ano passado, passou a distribuir mais avaliações baixas para ampliar a diferenciação entre funcionários. No novo ciclo, a ByteDance informou que vai investir 35% mais em bônus para empregados que obtiverem nota “M” — meets expectations, ou “atende consistentemente às expectativas” — ou superior.

Quem alcançar a classificação “E” — exceeds expectations — poderá receber valores ainda maiores.

Outra mudança relevante está na composição da remuneração variável.

Uma parcela maior dos bônus será paga em dinheiro, e não em ações. A decisão pode agradar funcionários que veem incertezas na liquidez dos papéis, especialmente após o anúncio de que parte das operações do TikTok nos Estados Unidos será separada em uma joint venture no próximo ano.

Para quem recebe ações, o período de vesting, prazo para ter acesso total aos papéis, será reduzido de quatro para três anos.

Além dos incentivos financeiros, a ByteDance pretende reorganizar sua estrutura de cargos em dez níveis distintos e elevar os critérios de desempenho.

As mudanças ocorrem em um momento de transição para o TikTok. Funcionários nos EUA foram informados de que parte do negócio local será desmembrada em uma joint venture com novos investidores, como Oracle, Silver Lake e MGX.

Segundo um memorando do CEO do TikTok, Shou Chew, áreas como comércio eletrônico, publicidade e marketing continuarão sob gestão da ByteDance mesmo após a conclusão do acordo, prevista para janeiro.