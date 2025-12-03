Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

A estratégia de crescimento que a maioria dos empreendedores ignora — e como aproveitá-la agora

Focar em renovação e retenção pode gerar mais receita do que correr atrás de novos clientes todos os meses

(peshkov/iStockphoto)

(peshkov/iStockphoto)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 14h08.

Em um mercado obcecado por aquisição de leads, CAC, escalar rápido e lançar sem parar, muitos empreendedores negligenciam a fonte mais estável e previsível de crescimento: os próprios clientes que já conquistaram

Para Julie Thomas, CEO da ValueSelling Associates, a chave do crescimento sustentável está na renovação, e não na eterna busca por novos negócios. 

Segundo uma pesquisa da Gartner citada por Thomas, 73% dos diretores de vendas afirmam que crescer dentro da base atual de clientes é a prioridade para 2025, o que faz sentido, já que a renovação gera receita previsível, estabiliza o fluxo de caixa e custa muito menos do que conquistar um novo cliente, especialmente em um cenário onde o custo de aquisição disparou 222% entre 2013 e 2022. As informações foram retiradas do portal Entrepreneur.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

Renovação não é administrativa, é estratégica

A lógica tradicional costuma tratar a renovação como consequência de uma boa entrega: se o cliente está satisfeito, ele renova. Mas, como alerta Julie Thomas, essa é uma visão passiva e perigosa. “Silêncio não é satisfação”, diz ela.

Clientes mudam, prioridades mudam e, se você não estiver acompanhando esse movimento, pode ser surpreendido por uma não renovação inesperada. Renovar é um novo processo de venda — só que baseado em relacionamento, valor e confiança.

E quando bem conduzido, esse processo traz três grandes benefícios:

  • Reforça o valor entregue: mostrando os resultados tangíveis do serviço ou produto.

  • Constrói lealdade real: demonstrando que você está comprometido com o sucesso contínuo do cliente.

  • Abre espaço para expansão: via upsell, cross-sell ou novas soluções.

Fidelização começa no dia da venda, não no fim do contrato

Um erro comum é achar que o relacionamento começa e termina com a entrega. Mas a fidelização começa no exato momento em que o cliente diz “sim”. Desde o onboarding até o suporte e acompanhamento, tudo comunica valor — ou ausência dele.

Empreendedores que constroem negócios robustos são aqueles que acompanham a jornada do cliente de ponta a ponta, com clareza nas metas, revisões periódicas e comunicação constante.

DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente

A recomendação é iniciar conversas sobre renovação com pelo menos 90 dias de antecedência. Assim, é possível entender o estado da conta, corrigir desvios e antecipar objeções

Não fale sobre preço, mas sim sobre valor

Quando um cliente hesita em renovar, geralmente o motivo não é o custo — é não enxergar mais o valor que você entrega.

A recomendação de Julie é simples: transforme a conversa de renovação em uma revisão de impacto. Traga dados, resultados, melhorias. Mostre, com fatos, o que mudou desde o início da parceria.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora! 

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões
  • Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores
  • Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios
  • Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaNa Prática Pedro Franchesci

Mais de Carreira

Como o fracasso ensina empreendedores à ter sucesso

Essa é a habilidade mais ignorada — e decisiva — para líderes que querem executar com excelência

‘Tive que aprender muito rápido’: o melhor conselho de liderança que essa autora já recebeu

Steve Jobs disse que os melhores gestores nunca quiseram o cargo — ciência da liderança concorda

Mais na Exame

Casual

Os 20 melhores panetones de 2025, segundo o ranking EXAME Casual

Negócios

Do call center a uma consultoria que gerencia R$ 1 bi em faturamento de escritórios jurídicos

Líderes Extraordinários

As 5 armadilhas mentais nas relações profissionais: como reconhecer e superar

Esporte

Libertadores 2026: quais times já estão classificados?