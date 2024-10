A dica de uma CEO aos 40 anos: não tente fazer tudo

A CEO da Blueland, Sarah Paiji Yoo, diz que não conseguiria fazer seu trabalho sem abandonar um hábito que atrapalhou sua primeira startup: tentar muito fazer tudo.

Paiji Yoo foi cofundadora da Blueland, que fabrica produtos de limpeza e cuidados pessoais com materiais ecológicos, em 2019. Sua empresa ultrapassou US$ 100 milhões em vendas em três anos e se tornou lucrativa no ano passado.

Mas antes da Blueland, ela foi CEO e cofundadora da Snapette, um aplicativo de compartilhamento de fotos focado em moda. Essa empresa, fundada em 2011, foi adquirida em 2013 pela PriceGrabber por uma quantia não revelada — e nesse intervalo de dois anos, Paiji Yoo se viu sobrecarregada de trabalho.

"Com minha primeira startup, eu estava girando demais", disse Paiji Yoo, hoje com 40 anos, à CNBC Make It. “Eu estava trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, porque sempre conseguia encontrar mais trabalho para fazer. Agora, estou forçando a priorização, e é uma lição que tive que aprender ao longo do tempo".

Trabalhar 24 horas por dia pode piorar a qualidade da sua produção e levar ao esgotamento. É um problema real: 51% dos funcionários dos EUA se sentem "esgotados" quando seu dia de trabalho termina, e 45% dizem que estão emocionalmente esgotados no final do turno, de acordo com a Série de Pesquisas Saúde Mental dos Funcionários em 2024 da Society of Human Resource Management.

Agenda diária

E qual a solução de Paiji Yoo? Construir sua agenda diária em torno de uma mini-lista de verificação de três atividades essenciais por dia, em vez de tentar realizar todas as tarefas grandes ou pequenas, e encorajar as pessoas ao seu redor a evitar trabalhar à noite e nos fins de semana sempre que possível.

Definir metas mais realistas quando você está sobrecarregado é uma maneira melhor de fazer o trabalho, ele disse em um episódio recente do podcast "Everyday Better with Leah Smart" do LinkedIn: "Sempre que escolhemos fazer algo, também estamos escolhendo não fazer algo, o que pode parecer meio opressor quando temos tanto que precisamos fazer."