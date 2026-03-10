Carreira

A cultura do trabalho sem limite avança — 64% dizem que isso não melhora a produtividade

Jornadas prolongadas já fazem parte da rotina da maioria dos trabalhadores, mas os dados indicam que mais horas não significam melhores entregas

Foto: freepik

Victoria Rodrigues
Estagiária

Publicado em 10 de março de 2026 às 15h18.

Quase metade dos profissionais em tempo integral nos Estados Unidos afirma se considerar, em algum grau, viciado em trabalho. O dado aparece em um levantamento recente da plataforma de empregos Monster e revela um padrão cada vez mais frequente nas organizações. 

A dedicação excessiva deixou de ser exceção e passou a compor a rotina de muitas equipes. O estudo ouviu mais de 800 trabalhadores e identificou um cenário em que jornadas acima de 40 horas semanais se tornaram comuns. 

Cerca de 76% dos entrevistados disseram se enxergar ao menos “um pouco workaholic”, enquanto 45% afirmaram ser viciados em trabalho. Os números revelam uma dinâmica relevante para profissionais em ascensão e para quem ocupa posições de liderança. 

A expansão do trabalho não ocorre necessariamente por ganho de produtividade, mas por fatores culturais, expectativas implícitas e pressão coletiva.

Quando trabalhar mais não significa entregar melhor

Os próprios dados do levantamento revelam uma contradição, embora jornadas prolongadas sejam recorrentes, a maioria dos profissionais não percebe melhoria nas entregas. Entre os entrevistados, 64% dizem que trabalhar além das 40 horas semanais não melhora a qualidade do trabalho. Outros 16% afirmam que o excesso de horas reduz o desempenho.

O resultado coloca em discussão uma crença persistente em muitas empresas. A ideia de que produtividade está diretamente ligada ao tempo dedicado ao trabalho ainda orienta decisões de gestão e expectativas internas. No entanto, o levantamento sugere que esforço adicional não se traduz automaticamente em resultados melhores.

O impacto também aparece na saúde dos profissionais. Cerca de 85% relataram efeitos negativos físicos ou mentais associados ao excesso de trabalho. Burnout, queda de energia e desgaste cognitivo são efeitos frequentemente associados a esse padrão de rotina.

O custo da hiper-disponibilidade nas equipes

A presença crescente de jornadas prolongadas não é apenas uma questão de carga de trabalho. O fenômeno também expõe um desafio de gestão.

Líderes têm influência direta na forma como as equipes interpretam urgência, disponibilidade e desempenho. A ausência de clareza sobre prioridades ou limites tende a estimular comportamentos de hiper-disponibilidade, muitas vezes associados à ideia de comprometimento.

Nesse contexto, a inteligência emocional passa a ter um papel estratégico. A habilidade envolve reconhecer sinais de desgaste, interpretar pressões invisíveis dentro das equipes e ajustar expectativas sem comprometer metas.

Profissionais que desenvolvem essa competência conseguem equilibrar a cobrança por resultado com sustentabilidade de performance. O foco passa a ser qualidade de entrega, tomada de decisão e clareza de prioridades, em vez de horas acumuladas de trabalho.

Inteligência emocional deixou de ser um diferencial — tornou-se uma competência essencial

Em ambientes profissionais cada vez mais exigentes, a capacidade de lidar com pressão, administrar frustrações e manter o equilíbrio diante de desafios influencia diretamente a qualidade das decisões, das relações e dos resultados.

Profissionais que desenvolvem inteligência emocional conseguem manter o foco em momentos difíceis, lidar melhor com feedbacks, resolver conflitos e se automotivar mesmo diante de adversidades — habilidades cada vez mais valorizadas por empresas e lideranças.

