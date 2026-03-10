A cultura do trabalho sem limite avança — 64% dizem que isso não melhora a produtividade

Quase metade dos profissionais em tempo integral nos Estados Unidos afirma se considerar, em algum grau, viciado em trabalho. O dado aparece em um levantamento recente da plataforma de empregos Monster e revela um padrão cada vez mais frequente nas organizações.

A dedicação excessiva deixou de ser exceção e passou a compor a rotina de muitas equipes. O estudo ouviu mais de 800 trabalhadores e identificou um cenário em que jornadas acima de 40 horas semanais se tornaram comuns.

Cerca de 76% dos entrevistados disseram se enxergar ao menos “um pouco workaholic”, enquanto 45% afirmaram ser viciados em trabalho. Os números revelam uma dinâmica relevante para profissionais em ascensão e para quem ocupa posições de liderança.

A expansão do trabalho não ocorre necessariamente por ganho de produtividade, mas por fatores culturais, expectativas implícitas e pressão coletiva.

Entender e gerenciar emoções pode transformar sua forma de trabalhar e liderar. Veja como desenvolver essa habilidade

Quando trabalhar mais não significa entregar melhor

Os próprios dados do levantamento revelam uma contradição, embora jornadas prolongadas sejam recorrentes, a maioria dos profissionais não percebe melhoria nas entregas. Entre os entrevistados, 64% dizem que trabalhar além das 40 horas semanais não melhora a qualidade do trabalho. Outros 16% afirmam que o excesso de horas reduz o desempenho.

O resultado coloca em discussão uma crença persistente em muitas empresas. A ideia de que produtividade está diretamente ligada ao tempo dedicado ao trabalho ainda orienta decisões de gestão e expectativas internas. No entanto, o levantamento sugere que esforço adicional não se traduz automaticamente em resultados melhores.

O impacto também aparece na saúde dos profissionais. Cerca de 85% relataram efeitos negativos físicos ou mentais associados ao excesso de trabalho. Burnout, queda de energia e desgaste cognitivo são efeitos frequentemente associados a esse padrão de rotina.

Aprenda a entender suas emoções, lidar com conflitos e tomar decisões com mais clareza. Conheça o curso de Inteligência Emocional do Na Prática

O custo da hiper-disponibilidade nas equipes

A presença crescente de jornadas prolongadas não é apenas uma questão de carga de trabalho. O fenômeno também expõe um desafio de gestão.

Líderes têm influência direta na forma como as equipes interpretam urgência, disponibilidade e desempenho. A ausência de clareza sobre prioridades ou limites tende a estimular comportamentos de hiper-disponibilidade, muitas vezes associados à ideia de comprometimento.

Nesse contexto, a inteligência emocional passa a ter um papel estratégico. A habilidade envolve reconhecer sinais de desgaste, interpretar pressões invisíveis dentro das equipes e ajustar expectativas sem comprometer metas.

Profissionais que desenvolvem essa competência conseguem equilibrar a cobrança por resultado com sustentabilidade de performance. O foco passa a ser qualidade de entrega, tomada de decisão e clareza de prioridades, em vez de horas acumuladas de trabalho.

Inteligência emocional deixou de ser um diferencial — tornou-se uma competência essencial

Em ambientes profissionais cada vez mais exigentes, a capacidade de lidar com pressão, administrar frustrações e manter o equilíbrio diante de desafios influencia diretamente a qualidade das decisões, das relações e dos resultados.

Profissionais que desenvolvem inteligência emocional conseguem manter o foco em momentos difíceis, lidar melhor com feedbacks, resolver conflitos e se automotivar mesmo diante de adversidades — habilidades cada vez mais valorizadas por empresas e lideranças.

O curso online e gratuito Inteligência Emocional aprofunda essas competências com conteúdos práticos, baseados em pesquisas sobre comportamento e desenvolvimento profissional, além de oferecer certificado ao final da jornada.

Descubra todos os detalhes sobre o programa gratuito Inteligência Emocional e inscreva-se agora