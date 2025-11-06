A culpa não é da IA: o que realmente está por trás da onda de cortes no mercado de trabalho

Nos últimos meses, a narrativa do “fim dos empregos” ganhou novo fôlego. Gigantes como Amazon, UPS e Meta anunciaram demissões em massa e associaram os cortes ao avanço da inteligência artificial. Mas, segundo a The Economist, a história é bem diferente: a IA está mudando o mercado, sim, só não é ela a principal culpada pelo desaquecimento do emprego.

Dados mostram que as demissões em escritórios e funções administrativas nos Estados Unidos, quase 1 milhão em 2025, 50% a mais que no ano anterior, refletem muito mais uma desaceleração econômica do que uma revolução tecnológica.

O ritmo de contratações caiu ao menor nível em uma década, e a taxa de desemprego entre jovens graduados subiu, especialmente entre os de 22 a 27 anos.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Pesquisas de instituições como Stanford e Harvard identificaram quedas no emprego entre profissionais mais jovens em áreas de alta exposição à IA, como desenvolvimento de software.

No entanto, análises do Economic Innovation Group e do Yale Budget Lab apontam o contrário: o aumento do desemprego foi maior entre os setores menos expostos à tecnologia.

A conclusão é que a IA, até agora, não tem sido a principal força por trás das demissões, mas sim o ajuste natural de um mercado que cresceu demais após a pandemia.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Durante 2021 e 2022, setores como mídia, consultoria e tecnologia viveram uma expansão acelerada. O que se observa hoje é uma correção desse excesso.

"As empresas contrataram como loucas", admite Martin Casado, da Andreessen Horowitz, referindo-se ao boom de startups que inflou o mercado de software. Agora, esse crescimento dá lugar à busca por eficiência, um movimento típico de ciclos econômicos, e não necessariamente de automação em massa.

Ainda assim, a IA muda o jogo. Mesmo que não seja a vilã imediata dos cortes, ela redefine o que o mercado espera dos profissionais. O verdadeiro risco não está em ser substituído por uma máquina, mas em não dominar as ferramentas que a tornam produtiva.

À medida que o uso da inteligência artificial se torna universal, quem aprender a aplicá-la para gerar valor real tende a sair à frente, enquanto quem não acompanhar essa transição pode ficar para trás quando a economia voltar a crescer.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL