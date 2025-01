A competição por profissionais desta área está acirrada — mas poucos estão preparados para o desafio

A ideia de que “finanças é assunto só de banco” está completamente ultrapassada. Hoje, empresas de diferentes segmentos — do varejo à indústria, passando por setores de tecnologia, agronegócio e serviços — estão em busca de profissionais que compreendam os números do negócio e orientem estratégias de crescimento com segurança.

É por isso que as vagas relacionadas a finanças corporativas continuam em alta, muitas vezes pagando salários acima da média de mercado.

Se você já percebeu que dominar as finanças pode abrir portas para cargos de liderança e oportunidades em diferentes segmentos, chegou a hora de entender por que essa é uma das áreas mais disputadas pelas organizações — e o que fazer para ingressar nesse ramo de forma rápida e acessível.

Finanças corporativas: o “coração” das decisões estratégicas

Seja em um cenário de incertezas econômicas, de competição global ou necessidade de inovar, fato é que poucos setores têm tanto poder de influenciar o rumo de uma companhia quanto a área financeira.

Afinal, é neste setor que se analisam fluxos de caixa, orçamentos, riscos e investimentos capazes de determinar se uma empresa vai prosperar ou ficar para trás.

Muito além de equilibrar as contas, os profissionais que atuam em finanças corporativas ajudam a definir prioridades: quais projetos devem receber recursos, quando é o momento certo de expandir ou de buscar novos mercados, como estruturar empréstimos ou emissões de ações para levantar capital, entre outros temas críticos.

Por isso, quem domina finanças corporativas se torna essencial em praticamente qualquer setor — inclusive no varejo, que lida com margens apertadas e precisa de análises para garantir a sustentabilidade dos negócios, ou na indústria, que requer investimentos robustos em maquinário e insumos.

Da pequena startup à multinacional de infraestrutura

Não pense que as finanças corporativas se restringem a mega empresas listadas na bolsa de valores.

Hoje, até startups em fase inicial e empresas familiares estão em busca de profissionais que saibam projetar receita, analisar modelos de negócio e garantir que as contas fechem no final do mês.

Do outro lado, grandes indústrias dependem de uma gestão financeira estruturada para lidar com custos de produção, estoques e expansão de fábricas.

Em meio a um espectro tão amplo, surgem oportunidades para analistas, consultores, coordenadores, diretores e CFOs — cada um com papeis importantes dentro do ecossistema financeiro.

E em todos esses níveis, o mercado valoriza cada vez mais profissionais que entendam de planejamento estratégico (FP&A), fusões e aquisições (M&A), valuation e gestão de riscos. Afinal, estamos falando de competências que fazem a diferença na hora de tomar decisões e garantir que os recursos da empresa sejam aplicados de forma inteligente.

Salários competitivos e possibilidades de ascensão

A procura por profissionais especializados em finanças se reflete nos salários acima da média que o setor paga.

De acordo com uma pesquisa feita pela Robert Half, os cargos intermediários podem pagar entre R$ 8 mil e R$ 12 mil mensais, ao passo que posições de alta gestão frequentemente superam os R$ 30 mil — sem contar bônus, participações em lucros ou ações da empresa.

Além da remuneração atrativa, há ainda a chance de ascensão para cargos de liderança, justamente porque esses profissionais tendem a se aprofundar nas ‘entranhas’ financeiras das companhias.

Em um cenário corporativo que exige decisões ágeis e embasadas em dados, quem domina as finanças possui uma vantagem inegável.

Como se especializar em finanças

Para quem deseja entrar (ou se destacar) no universo das finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, e a Saint Paul, uma das escolas de negócios mais premiadas do mundo, lançaram um pré-MBA focado em finanças corporativas.

O objetivo é introduzir — de forma prática e direta — os conceitos essenciais para atuar na área, preparando o profissional para assumir desafios e concorrer a posições de destaque.

São quatro aulas, totalizando três horas de conteúdo, que cobrem desde a base — como balanço, DRE e fluxo de caixa — até casos reais de empresas que se tornaram referência por meio de estratégias financeiras bem conduzidas.

A última aula é ao vivo, permitindo perguntas e respostas em tempo real com o professor Marcelo Desterro, mestre em Finanças pelo ITA e CFO de uma das maiores empresas do segmento agro do Brasil.

Com um investimento de apenas R$ 37, você recebe ainda:

Livro digital (Glossário Definitivo de Finanças Corporativas) para complementar seus estudos e servir como guia de referência;

1 ano de acesso ao EXAME Pass , incluindo reportagens exclusivas, trilhas de educação e clube de benefícios;

Certificado de participação EXAME + Saint Paul , que pode fortalecer seu perfil no LinkedIn e em processos seletivos.

Se você deseja ser disputado pelas empresas, exercer liderança em um mercado carente de especialistas e conquistar melhores remunerações, o momento de agir é agora.

