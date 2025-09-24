Carreira

Ciência diz que esta simples pergunta e revela a verdadeira personalidade de um candidato a emprego

Descubra a pergunta de entrevista para liderança que ajuda a avaliar personalidade, valores e competências de candidatos com precisão

(foto/Thinkstock)

Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16h59.

Na hora de contratar um novo líder, saber fazer a pergunta certa pode valer mais do que uma análise técnica completa.

Uma pesquisa publicada na Journal of Personality and Social Psychology aponta que pedir a um candidato para descrever habilidades e traços de personalidade de colegas de trabalho é uma forma eficaz e cientificamente embasada de revelar suas próprias características.

Segundo o estudo, candidatos que enxergam nos outros qualidades como empatia, capacidade técnica e trabalho em equipe tendem a apresentar esses mesmos atributos.

Já aqueles que se concentram apenas em aspectos negativos podem indicar tendência ao pessimismo, dificuldades de relacionamento e até traços de distúrbios de personalidade.

Como aplicar essa pergunta de forma estratégica na entrevista de emprego

A técnica tem ganhado espaço em processos seletivos para cargos de liderança, especialmente entre gestores que desejam ir além do óbvio. Em vez de perguntar “quais são seus pontos fortes?”, um entrevistador pode dizer:

“Pense em três pessoas com quem você já trabalhou. Como você avaliaria cada uma delas em termos de colaboração, resolução de problemas e comunicação?”

Essa simples reformulação traz benefícios como:

  • Evita respostas prontas ou ensaiadas;

  • Promove conversas mais naturais e reveladoras;

  • Ajuda a identificar habilidades de liderança valorizadas pelo próprio candidato;

  • Expõe como o candidato percebe — e se adapta — ao ambiente ao seu redor.

O que essa abordagem revela sobre o candidato

A lógica por trás dessa abordagem é poderosa: tendemos a projetar nos outros aquilo que valorizamos ou rejeitamos em nós mesmos.

Se o candidato descreve colegas como bons líderes, comunicadores eficazes ou pessoas resilientes, há grandes chances de que ele também admire — e possua — essas competências. Da mesma forma, se descreve todos de forma negativa, isso pode indicar dificuldades de relacionamento, resistência à colaboração ou mesmo desalinhamento com a cultura da empresa.

Para quem atua com recrutamento de líderes, essa pergunta se torna um verdadeiro raio-X emocional e comportamental. Ela permite entender:

