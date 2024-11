A característica mais valiosa para quem deseja ter sucesso, segundo um ex-recrutador do Google

No mundo corporativo em constante evolução, as regras do jogo estão em constante transformação. É o velho ditado: só quem se adapta sobrevive. Não à toa, é comum observar que as normas de dez anos atrás muitas vezes não fazem mais sentido.

No entanto, há uma característica que permanece essencial para o sucesso: a capacidade de aprendizado contínuo. É isso o que afirma Nolan Church, ex-recrutador do Google. “Tudo se resume a isso”, afirmou ele para uma reportagem da CNBC. Veja, a seguir, o porquê.

Essas são as razões para você aprender para sempre

O mundo muda – e você também precisa mudar

A tecnologia, o mercado e as necessidades das pessoas não param de mudar. “O mundo é dinâmico e está sempre mudando”, diz Church. “As melhores pessoas entendem que as estratégias que funcionavam há dois anos já estão obsoletas”, completa.

Se você trabalha com tecnologia, por exemplo, deve prestar atenção nas mudanças e no surgimento de novas plataformas e ferramentas. É o caso da inteligência artificial, que está transformando o mercado de trabalho. Segundo ele, quem não acompanhar vai ficar para trás.

Aprendizado constante significa habilidades sempre atualizadas

Empresas e clientes estão sempre mudando – seja de opinião, preferência ou interesses. E os profissionais precisam acompanhar essa movimentação. Para Church, aprender continuamente permite “preencher as lacunas de competências” exigidas pelas organizações e sair na frente na corrida pelas melhores oportunidades de emprego.

Além disso, adquirir novas habilidades pode acelerar a carreira. Para ter ideia, dados recentes da Upwork mostram que 46% das empresas já incentivam o uso de IA. Isso significa que, nesse cenário, é crucial aprender a usar essas ferramentas para não ficar para trás.

Conecte pontos e inove

Aprender o tempo todo ajuda você a inovar. Church chama isso de “fazer conexões para inovar”. Ao acumular novos conhecimentos, “aprendizes constantes conseguem conectar ideias antigas de maneiras inovadoras”, diz ele. Esse foi o segredo de Steve Jobs ao criar o iPhone – combinando o iPod com celulares. E o resultado? Puro sucesso.

Quer se destacar? Aqui está o caminho

