A atual pergunta favorita de Lemann para candidatos

O empresário Jorge Paulo Lemann detalhou durante um evento qual é a pergunta que atualmente usa em entrevistas para surpreender candidatos.

“Uma boa pergunta é ‘o que você acredita muito e as outras pessoas não concordam com isso?’”, disse, acrescentando que a pergunta é boa para definir quem é a pessoa. Segundo ele, a pergunta é inspirada numa semelhante, de Peter Thiel, mega-investidor do Vale do Silício e co-fundador do PayPal, e que geralmente diz muito sobre os candidatos.

Lemann participou do evento BRASA Hacks, ao lado de Henrique Dubugras, fundador da fintech Brex. O painel foi organizado pela BRASA, rede de estudantes brasileiros no exterior. EXAME acompanhou a conversa e transmitiu o painel. Os dois falaram de perspectivas para estudantes e pessoas em início de carreira e até sobre o mercado na China.

Dubugras, em contrapartida, afirmou não ter uma pergunta favorita, mas disse que olha para o histórico dos candidatos, o que já fizeram e do que têm orgulho. Os dois também discutiram sobre o impacto de uma boa universidade na análise de candidatos.“A gente olha muito além da faculdade: quais são as atividades extra-curriculares, os projetos, os trabalhos”, disse Dubugras.

Novo sonho grande

Dubugras questionou Lemann sobre qual é o seu atual sonho grande, fazendo referência à famosa expressão do empresário.

Lemann afirmou que, atualmente, está comprometido em consertar o sonho grande do passado. “Nossas empresas não performaram tão bem quanto eu gostaria nos últimos 5 anos. Fizemos alguns erros e estamos dedicados a consertar isso e ajustar as nossas empresas atuais para um mundo mais tecnológico, mais moderno, atrair as pessoas que precisamos”, disse.

O empresário lembrou que é difícil implementar mudanças significativas em empresas grandes, mas disse que o processo está acontecendo. Ele também disse que, ao mesmo tempo, está de olho nas novas empresas do mercado, como Stone e Wildlife.

A Stone anunciou na terça-feira a aquisição da Linx. Já a Wildlife disse nesta quarta-feira, 12, que está recebendo um novo aporte, o que elevou o valor da empresa para US$ 3 bilhões.

BRASA Hacks

A BRASA, rede que conecta estudantes brasileiros ao redor do mundo, realiza entre terça e sexta-feira, o BRASA Hacks, evento digital com conferências e painéis, para grandes líderes e empresários do país com estudantes. A EXAME fará a transmissão e cobertura do evento no decorrer da semana.

