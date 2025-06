A ascensão e queda de Marissa Mayer no Yahoo: quando o prestígio não basta para sustentar liderança

Nos anos 2000, o Yahoo ocupava o topo do ranking das marcas mais valiosas do setor de tecnologia.

Mas a década seguinte trouxe concorrência agressiva, transformações digitais profundas e, com elas, uma crise de identidade para a empresa. Em 2012, a aposta para reverter esse cenário ganhou nome, rosto e currículo de peso: Marissa Mayer.

No entanto, cinco anos depois, sua gestão foi marcada por avanços modestos e conflitos internos, o que resultou na queda da moral entre os funcionários e em pedidos por sua saída. Mayer deixou o cargo logo após a conclusão da venda da empresa para a Verizon.

Líder em ascensão

Formada pela Universidade de Stanford, Mayer era vista como uma das mentes mais brilhantes do Vale do Silício.

Havia feito carreira meteórica no Google, onde contribuiu diretamente para o desenvolvimento de produtos como o Gmail, Google Maps e Google Notícias. Quando aceitou o desafio de liderar o Yahoo, foi tratada como a “salvadora” de uma companhia em declínio.

Assumiu o cargo como a sexta CEO em apenas cinco anos, um número que, por si só, já revelava a instabilidade interna da empresa.

Apesar da falta de experiência direta em gestão de finanças e operações empresariais, sua chegada gerou otimismo. Mayer começou promovendo uma reestruturação na alta liderança e trouxe profissionais de confiança para cargos estratégicos.

O impacto inicial foi animador: no primeiro ano sob sua direção, o preço das ações do Yahoo subiu de US$ 15,74 para US$ 28. A executiva demonstrava disposição, iniciativa e capacidade de articulação. Havia, naquele momento, uma sensação de retomada.

Declínio com más decisões

Mas esse fôlego inicial logo se perdeu. A receita do negócio principal permaneceu estagnada e decisões estratégicas passaram a ser questionadas.

Um exemplo éprincipalmente da plataforma Tumblr, comprada por US$ 1,1 bilhão e que, anos depois, seria vendida por uma fração desse valor. A promessa de inovação não se concretizou.

Entre 2015 e 2016, mais de 2.000 demissões foram registradas. Mayer passou a ser criticada por não ter conseguido construir uma gestão de equipe eficiente, além de ser responsabilizada por gastos corporativos considerados excessivos. O que começou com prestígio e visibilidade se transformou em desgaste e perda de confiança.

A saída de Mayer aconteceu logo após a venda do Yahoo para a Verizon, encerrando um capítulo marcado por altas expectativas e entregas limitadas. Sua passagem pela empresa deixou lições valiosas sobre liderança e imagem corporativa.

