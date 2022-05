99 tem 40 vagas de emprego abertas no Brasil; saiba como se inscrever

A 99, aplicativo de mobilidade urbana, está com 40 vagas de emprego aberta nas mais diferentes regiões do Brasil. As vagas contemplam áreas como CX, UX, Insights, entre outros.

Embora não divulgue a faixa salarial as vagas, a 99 oferece como benefícios um canal especial da Creditas para garantir crédito conseguindo, além de plano de saúde, odontológico, seguro de vida e Gympass.

Além disso, os funcionários contam com vale transporte, descontos no aplicativo da 99 e acesso a uma plataforma de cursos de idiomas da DiDi Learning. A chinesa DiDi é a companhia dona da 99.

Como se inscrever

Para se inscrever nas vagas abertas na 99, o candidato deve acessar o novo site de contratações da empresa e filtrar pela vaga que quiser.

