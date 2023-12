91% de desconto: EXAME lança guia de carreiras no mercado financeiro por apenas R$ 29,90

Nos últimos anos, vimos o número de investidores comuns saltar exponencialmente no Brasil. Para ter ideia, enquanto em 2013 o número de pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores não chegava a 600 mil, em junho deste ano a B3 já registrava 17,6 milhões de CPFs ativos.

Mas, se por um lado o mercado financeiro só começou a se popularizar entre “pessoas comuns” de alguns anos para cá, por outro, ele sempre chamou a atenção de profissionais em busca de sucesso, reconhecimento e boas remunerações – que, com o surgimento dos bancos digitais, fintechs e outras plataformas de investimento online, de tiveram de encontrar novas estratégias para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

A boa notícia é que a busca por profissionais qualificados para atender à demanda dessas instituições está em ascensão, mas ela vem acompanhada pelo aumento das exigências nos processos seletivos e pela intensificação da concorrência por essas vagas.

Foi pensando nisso que a EXAME desenvolveu o guia Carreira no Mercado Financeiro. Um conteúdo construído para quem sonha em ingressar no mercado financeiro, mas ão sabe ao certo por onde começar ou como se destacar.

O que você vai encontrar no material?

Contexto histórico

Mergulhe na história do mercado financeiro, entenda como foi seu surgimento, sua evolução ao longo do tempo e seu impacto nas economias globais.

Mergulhe na história do mercado financeiro, entenda como foi seu surgimento, sua evolução ao longo do tempo e seu impacto nas economias globais.

Dos ambientes tradicionais aos mais disruptivos, conheça as diferentes possibilidades de atuação para quem deseja construir uma carreira nesta área em plena ebulição.

Dos ambientes tradicionais aos mais disruptivos, conheça as diferentes possibilidades de atuação para quem deseja construir uma carreira nesta área em plena ebulição.

Explore diferentes cargos e oportunidades de trabalho, entendendo quais são as principais responsabilidades e requisitos de cada um.

Explore diferentes cargos e oportunidades de trabalho, entendendo quais são as principais responsabilidades e requisitos de cada um.

Confira orientações práticas para elaborar um currículo forte para atuar no mercado financeiro, destacando as formações, certificações e habilidades comportamentais mais valorizadas.

