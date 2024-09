8 costumes de trabalho na Ásia que podem te levar ao sucesso profissional, segundo especialista

Por Surama Jurdi, profissional focada em educação empresarial internacional

Construir uma carreira internacional é um desafio que exige uma combinação de conhecimento profundo, atitude positiva, networking de qualidade e a capacidade de ser único. Algumas lições incorporadas da Ásia, como pontualidade, compromisso com a excelência e o poder do servir, são algumas das particularidades do extremo Oriente que podem ser poderosos aliados nessa jornada.

Em minhas viagens pelo mundo sempre observei que o brasileiro é amplamente querido e apreciado por sua criatividade, espontaneidade e alegria, características que se destacam como diferenciais importantes - e nos países como como Singapura, Coreia do Sul e Japão não foi diferente. Esses aprendizados, combinados a pilares estratégicos, podem transformar a trajetória de qualquer profissional e fomentar o sucesso global, além de contribuir para um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso em nosso país.

Nessas voltas ao mundo, aprendi lições que são essenciais na construção de uma carreira internacional, as quais compartilho aqui:

Disciplina e respeito ao horário

A pontualidade é uma das características mais marcantes da cultura asiática. Na Ásia, respeito ao tempo dos outros é fundamental. No Brasil, essa prática pode fortalecer a confiança e a percepção de comprometimento. Marcar cinco horas é estar presente exatamente às cinco horas. Essa precisão reflete muita responsabilidade e seriedade no cumprimento dos compromissos.

Mentalidade de crescimento contínuo

O aprendizado contínuo é valorizado na Ásia, onde a educação não tem fim. A busca constante por conhecimento e especialização é o que mantém os profissionais asiáticos à frente. Para construir uma carreira internacional, é crucial ter uma visão ampliada do seu setor, estar sempre atualizado com as inovações e entender para onde o mercado está se movendo. Não basta conhecer suas habilidades específicas; é necessário um conhecimento profundo do mundo ao seu redor”, afirma a executiva.

Trabalho em equipe como pilar central

Na cultura asiática, o coletivo sempre vem antes do individual. O foco na colaboração resulta em equipes mais unidas e produtivas. No Brasil, adotar essa mentalidade pode levar a resultados mais consistentes e uma cultura de trabalho mais coesa. Trabalhar em equipe, com um objetivo comum, é uma prática que pode elevar o desempenho de qualquer organização.

Humildade e aprendizado com os outros

A humildade é uma virtude presente na cultura asiática, onde todos, independentemente de sua posição, são valorizados pelo que podem ensinar. No Brasil, essa atitude pode abrir portas para a inovação e o aprendizado constante. Reconhecer que sempre há algo a aprender com os outros, seja um colega de trabalho ou um mentor, pode ser o diferencial em uma carreira internacional.

Compromisso com a qualidade

A excelência é um padrão na Ásia. Profissionais são profundamente comprometidos com a qualidade em tudo o que fazem. Para se destacar internacionalmente, é essencial oferecer um diferencial competitivo, algo único que faça as pessoas quererem trabalhar com você. Isso não significa ser perfeccionista, mas sim ter um compromisso inabalável com a entrega de valor e excelência em cada projeto.

Resiliência e paciência

O caminho para o sucesso na Ásia é marcado pela resiliência. Longas horas e alta pressão são comuns, mas os profissionais asiáticos permanecem focados em seus objetivos. No Brasil, essa qualidade pode ajudar a enfrentar desafios com coragem e determinação, mantendo a visão a longo prazo, mesmo em tempos de crise.

Valorização das relações pessoais

Na Ásia, as relações interpessoais são fundamentais. Construir um networking de qualidade, baseado em confiança e respeito mútuo, é essencial para uma carreira internacional. Mas networking não é apenas conhecer muitas pessoas; é nutrir e desenvolver esses relacionamentos ao longo do tempo. Escolha com quem você realmente deseja manter relações e invista nelas.

A criatividade brasileira como diferencial

O que realmente faz o profissional brasileiro se destacar internacionalmente é a sua capacidade de rápida adaptação, aliada a uma criatividade ímpar. O brasileiro é alegre, espontâneo e possui uma habilidade natural de encontrar soluções criativas para os desafios. Ao combinar essa criatividade com as qualidades aprendidas na Ásia, como responsabilidade, pontualidade e trabalho em equipe, o profissional brasileiro se torna verdadeiramente único. Essa fusão de talentos cria um diferencial poderoso, capaz de conquistar qualquer mercado.

O poder que se pode liberar ao combinar a criatividade e espontaneidade brasileiras com a disciplina, excelência e humildade da cultura asiática são inimagináveis. Essa fusão não é apenas um diferencial competitivo, é a chave para abrir portas globais. Agora é só transformar esses insights em ação!