76% dos gestores ainda subestimam: sete traços de liderança que ninguém valoriza — mas deveriam

Descubra quais características pouco valorizadas tornam um líder realmente inspirador

Man hand holding lightbulb with learning educate which for mind, creative, idea, innovation, motivation planning development leadership and customer target group concept. (AdobeStock/Divulgação)

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17h46.

Nem sempre ocupar um cargo de gestão significa ser um bom líder. A verdadeira liderança vai além da técnica e envolve a capacidade de inspirar, ouvir e se conectar com as pessoas.

A seguir, conheça sete traços fundamentais muitas vezes ignorados, mas que podem transformar completamente o modo de conduzir uma equipe. As informações foram retiradas do site Women in Tech.

1. Empatia é a base da conexão humana

A empatia permite que líderes compreendam as emoções e desafios de seus times. Um líder empático é capaz de ouvir sem julgamentos, reconhecer preocupações e enxergar as situações sob diferentes perspectivas.

Essa postura não apenas melhora o clima organizacional, mas também aumenta a confiança e o desempenho da equipe.

2. Intuição é o poder de decidir com sabedoria

A intuição nasce da experiência e do aprendizado acumulado. Líderes intuitivos tomam decisões rápidas e acertadas mesmo em situações de incerteza.

Essa habilidade se torna um diferencial competitivo, permitindo agir com clareza quando não há tempo para longas análises.

3. Vulnerabilidade é força e não fraqueza

Mostrar vulnerabilidade ajuda o líder a criar vínculos reais com a equipe. Ao admitir erros e buscar feedback, o gestor demonstra maturidade emocional e promove um ambiente seguro para a inovação.

Quando há confiança, os colaboradores se sentem encorajados a propor ideias e assumir riscos criativos.

4. Senso de humor transforma o clima de trabalho

O bom humor pode ser um grande aliado na liderança. Ele ajuda a quebrar barreiras, aliviar tensões e aumentar a motivação da equipe. Líderes bem-humorados tendem a ser mais acessíveis e promovem um ambiente leve e produtivo, mesmo diante de desafios.

5. Altruísmo coloca o time em primeiro lugar

A autenticidade e o altruísmo são marcas de líderes que priorizam o sucesso coletivo. Segundo o autor Simon Sinek, os melhores líderes “comem por último”, ou seja, colocam as necessidades do time antes das próprias.

Essa postura gera lealdade, engajamento e produtividade. A pesquisa citada no artigo mostra que 76% dos profissionais criticam gestores autoritários, reforçando a importância da liderança servidora.

6. Coragem é o combustível da transformação

A coragem distingue os líderes que inovam daqueles que apenas administram. Um exemplo é Indra Nooyi, ex-CEO da PepsiCo, que apostou em produtos mais saudáveis e impulsionou o valor da empresa em 70%.

A coragem verdadeira combina ousadia com discernimento, buscando o que é certo, não apenas o que é popular.

7. Gratidão reforça o valor de cada pessoa

A gratidão e a humildade tornam o líder mais receptivo a novas ideias e fortalecem o espírito de equipe.

Reconhecer as conquistas dos colaboradores aumenta o engajamento e cria um ambiente de confiança e criatividade. Pequenos gestos de reconhecimento podem gerar grandes resultados.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

