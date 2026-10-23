7,4 segundos: o que recrutadores olham primeiro no seu currículo e os erros que custam a vaga

Recrutadores gastam em média 7,4 segundos na primeira leitura de um currículo, segundo estudo de rastreamento ocular da Ladders, plataforma americana de empregos.

Nesse intervalo, o que mais prende o olhar é o cargo ocupado pelo candidato. Layout carregado, falta de títulos de seção e palavras-chave enfiadas sem contexto pesam contra, e especialistas ouvidos pelo Business Insider apontam um risco novo: currículos escritos por inteligência artificial que soam todos iguais.

A pressão sobre o currículo cresce quando a vaga fica mais disputada. Nos Estados Unidos, a taxa de contratação foi de 3,3% em agosto, segundo o Bureau of Labor Statistics, nível que o Business Insider compara ao do início dos anos 2010, quando o desemprego era bem mais alto. Em setembro, 1,9 milhão de americanos estavam sem trabalho havia 27 semanas ou mais.

Saiba como se destacar em cada etapa de uma seleção. Comece agora o curso gratuito

Onde o olhar do recrutador para primeiro

No estudo da Ladders, os recrutadores passaram mais tempo nos cargos do que em qualquer outro elemento do currículo. É ali que eles conferem, em poucos segundos, se a trajetória conversa com a vaga.

Os currículos com pior desempenho tinham traços em comum:

Páginas cheias de texto , com pouco espaço em branco.

, com pouco espaço em branco. Layout em várias colunas , que dificulta a leitura rápida.

, que dificulta a leitura rápida. Poucos títulos de seção para guiar o olhar.

para guiar o olhar. Palavras-chave soltas, sem explicar o que o candidato fez com aquela habilidade.

Quando a IA deixa todo mundo igual

Destacar-se em segundos fica mais difícil quando muitos candidatos usam as mesmas palavras-chave e descrevem experiências parecidas. A IA pode acentuar o problema.

Michelle Volberg, fundadora e CEO da Twill, empresa americana de software de recrutamento, compara os currículos editados por IA a um cardápio de restaurante: bonito e cheio de pratos atraentes, mas sem ninguém na cozinha para prepará-los.

Algumas empresas já reagem a isso. A Expensify publicou um anúncio de vaga em que avisava que nem lia currículos e pedia, no lugar, respostas a algumas perguntas.

Para Priya Rathod, que foi editora de tendências do mercado de trabalho no Indeed, a IA pode ajudar na busca por emprego, desde que não assuma o controle. O material, segundo ela, precisa continuar parecendo pessoal.

“Use a IA como uma colaboradora”, diz Rathod. A sugestão é escrever o currículo primeiro e só depois usar a ferramenta para ajustar o texto e deixar os tópicos mais claros.

Como revisar o currículo antes de enviar

Os achados permitem uma checagem rápida antes de clicar em “candidatar-se”:

Deixe os cargos visíveis , com destaque e na mesma posição em cada experiência.

, com destaque e na mesma posição em cada experiência. Use uma coluna e respiros entre as seções. O recrutador precisa achar a informação sem procurar.

O recrutador precisa achar a informação sem procurar. Coloque as palavras-chave da vaga dentro de frases que mostrem o que você fez e qual foi o resultado.

que mostrem o que você fez e qual foi o resultado. Escreva antes de pedir ajuda à IA. Depois da revisão, releia e confira se o texto ainda soa como você.

Monte um currículo que passe na triagem. Garanta sua inscrição gratuita

Do currículo à entrevista final

O currículo é só a primeira porta de uma seleção. O Processo Seletivo Na Prática é um curso online e gratuito, dividido em oito módulos, que acompanha o candidato da leitura da vaga até a entrevista final. As aulas tratam de currículo, otimização do perfil no LinkedIn, método STAR e treino de entrevista, inclusive com inteligência artificial.

Num documento lido em segundos, a IA pode até caprichar no cardápio. A comida continua por conta do candidato.

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora