7,4 segundos: o que recrutadores olham primeiro no seu currículo e os erros que custam a vaga

Como causar uma ótima primeira impressão na hora de mandar currículo | Imagem: Getty Images (Getty Images)
Redatora
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11h49.
Recrutadores gastam em média 7,4 segundos na primeira leitura de um currículo, segundo estudo de rastreamento ocular da Ladders, plataforma americana de empregos.
Nesse intervalo, o que mais prende o olhar é o cargo ocupado pelo candidato. Layout carregado, falta de títulos de seção e palavras-chave enfiadas sem contexto pesam contra, e especialistas ouvidos pelo Business Insider apontam um risco novo: currículos escritos por inteligência artificial que soam todos iguais.
A pressão sobre o currículo cresce quando a vaga fica mais disputada. Nos Estados Unidos, a taxa de contratação foi de 3,3% em agosto, segundo o Bureau of Labor Statistics, nível que o Business Insider compara ao do início dos anos 2010, quando o desemprego era bem mais alto. Em setembro, 1,9 milhão de americanos estavam sem trabalho havia 27 semanas ou mais.
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No estudo da Ladders, os recrutadores passaram mais tempo nos cargos do que em qualquer outro elemento do currículo. É ali que eles conferem, em poucos segundos, se a trajetória conversa com a vaga.
Os currículos com pior desempenho tinham traços em comum:
Destacar-se em segundos fica mais difícil quando muitos candidatos usam as mesmas palavras-chave e descrevem experiências parecidas. A IA pode acentuar o problema.
Michelle Volberg, fundadora e CEO da Twill, empresa americana de software de recrutamento, compara os currículos editados por IA a um cardápio de restaurante: bonito e cheio de pratos atraentes, mas sem ninguém na cozinha para prepará-los.
Algumas empresas já reagem a isso. A Expensify publicou um anúncio de vaga em que avisava que nem lia currículos e pedia, no lugar, respostas a algumas perguntas.
Para Priya Rathod, que foi editora de tendências do mercado de trabalho no Indeed, a IA pode ajudar na busca por emprego, desde que não assuma o controle. O material, segundo ela, precisa continuar parecendo pessoal.
“Use a IA como uma colaboradora”, diz Rathod. A sugestão é escrever o currículo primeiro e só depois usar a ferramenta para ajustar o texto e deixar os tópicos mais claros.
Os achados permitem uma checagem rápida antes de clicar em “candidatar-se”:
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O currículo é só a primeira porta de uma seleção. O Processo Seletivo Na Prática é um curso online e gratuito, dividido em oito módulos, que acompanha o candidato da leitura da vaga até a entrevista final. As aulas tratam de currículo, otimização do perfil no LinkedIn, método STAR e treino de entrevista, inclusive com inteligência artificial.
Num documento lido em segundos, a IA pode até caprichar no cardápio. A comida continua por conta do candidato.