70% das companhias vão investir em IA este ano; conheça as habilidades para trabalhar na área

O que há alguns anos parecia ser roteiro de ficção científica agora é uma realidade: a inteligência artificial está cada vez mais presente nas interações do dia a dia.

O tema ganhou ainda mais projeção com a chegada do ChatGPT, considerado por alguns especialistas uma das ferramentas de IA mais avançadas do mundo. Outros chegam até a considerar sua chegada o começo de uma nova revolução industrial.

Exagero ou realidade? O que de fato sabemos é que o desenvolvimento da inteligência artificial é promissor e o cenário para os profissionais desta área é otimista.

Um levantamento da consultoria global Deloitte, feito com 501 empresas brasileiras, mostra que 70% das companhias irão investir em IA ainda este ano, e que 20% já utilizam a tecnologia no cotidiano.

Dados divulgados pelo LinkedIn mostram que os anúncios de empregos que envolvem IA estão crescendo. O número de oportunidades na plataforma mencionando GPT ou ChatGPT aumentou 21 vezes desde o lançamento do chatbot pela OpenAI.

Já a Indeed alcançou um dos seus maiores resultados: até 11 de agosto, para cada um milhão de publicações de vagas no aplicativo, 529 oportunidades de empregos eram relacionadas à IA, contra 104 mil por milhão até novembro de 2022.

Neste contexto, trabalhar com IA se torna muito promissor. À medida que a tecnologia avança, novas oportunidades surgem e com elas novos perfis e habilidades profissionais.

Principais cargos em IA da atualidade

A inteligência artificial é uma das principais aliadas para impulsionar a carreira ou conquistar novas oportunidades. Não à toa, o cargo de especialista em IA, que até pouco tempo não existia, já está no topo do ranking das profissões do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial.

Entre as profissões crescimento até 2030, o relatório também destaca cargos como consultor em imersão em realidade aumentada, arquiteto de marés, auditor de parcialidade de algoritmo, detetive de dados, gerente de equipe homem-máquina e previsor de cibercalamidades. A previsão é de que esses postos avancem mais de cinco pontos percentuais no total de funcionários das organizações.

No entanto, a inteligência artificial continua a se desenvolver e se integrar em diversas áreas, então é possível também se aventurar nessas opções:

especialista em ética da inteligência artificial

treinador de inteligência artificial

especialista em interação humano-ia

analista de dados de IA

engenheiro de confiança em IA

designer conversacional

designer de prompts para IA

curadoria de informações para IA

Os profissionais especializados nessas áreas terão a oportunidade de desempenhar um papel fundamental na criação, implementação e regulamentação responsável da IA, contribuindo ainda para um possível incremento de 4,2% no PIB brasileiro até 2030, de acordo com a consultoria FrontierView.

